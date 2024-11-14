Icardi Wanda Nara yüzünden karakolluk oldu! Mahkemeye çıkacak

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin evliliği ile ilgili yaşadığı sıkıntılar nedeniyle karakolluk olduğu iddia edildi.

ÖZEL UÇAKLA ARJANTİN’E GİTTİ

Icardi'nin özel uçakla Arjantin'e gittiği, burada mesajını ifşa eden Wanda Nara'nın Avenida Del Libertador’da bulunan evine uğradığı ve ikilinin tartışma yaşadığı ifade edildi.

SEVGİLİSİNDEN HAMİLE Mİ?

Arjantin basınında yer alan habere göre; Icardi'nin kendisinden 1 milyon dolar çalmakla suçlayan Nara, yıldız futbolcudan şikayetçi olduğunu, sevgilisi L-Gante'den hamile olduğunu ileri sürdü.

ICARDİ’YE EVE GİRİŞ YASAĞI

Şikayet sonrası resmi kaynaklardan Icardi'ye Nara'ya yaklaşmama, eve giriş yasağı ve 15 Kasım saat 10.00'da duruşmaya katılması tebliğ edildi.

Arjantin Medeni ve Ticaret Kanunu'nun 721. maddesine göre, boşanma sürecinde veya acil durumlarda, hâkim eşler ve çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla geçici önlemler alabiliyor. İkili arasında da boşanma sürecinde bu çerçevede tedbir kararları alındı.

Icardi'nin tek amacı kızlarını ülke dışına çıkarmak ve İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını sağlamak.

Çiftin, Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor.