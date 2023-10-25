Wanda Nara'dan Icardi itirafı: Avlanırmış

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı: Avlanırmış

Wanda Nara'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde;

- Çocuklarım yaptıklarımla gurur duyuyor. Bugün kızlarım Facetime'daki malemi izlediler ve kahkaha attılar. Bir annenin çocuklarına verebileceği en güzel örneğin işi olduğunu her zaman söylerim. 5 yaşımdan beri çalışıyorum. Kim hangi işi yaparsa onun yanında olacağımı hep söyledim. Çocuklarımızdan Valentino, Arjantin'de futbol oynuyor. Hayalinin peşinden gitmek için büyük bir fedakarlık yapıyor ve bu beni heyecanlandırıyor.

''ICARDI AVLANIRMIŞ''
Mauro Icardi ile nasılsınız?

-Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum. Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum.

-Kadınların kötü niyetli bakışları canımı acıtıyor. Birbirimize daha empatik bakmalıyız. Kendimi dünyanın en güzel kadını gibi hissetmiyorum ama benim gibi başka bir kadının olmadığını da biliyorum. Kişilik ve iyi bir insan olmak sizi gerçekten farklı kılan şeydir.
-Maradona ile birlikte olduğum ve bunu her zaman inkar ettiğim konuşuluyor, bu saçmalık. Bilmiyorum, kontrol edilmeden, bana sorulmadan hakkımda birçok şey söyleniyor.

''SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDAYIM''
-Sürekli gözlem altındayım. Tabii ki hastalığım hassas bir konuydu ama bunu duyuran Lanata'yı dava etmemeye karar verdim. Çünkü o bir gazeteci ve bu bilgiyi paylaşmak zorundaydı. Bunu öğrendiğimde şok olmuştum. Doktorların bunu bana neden söylemediğini sorguladım. Ölümü ve çocuklarımı düşündüm. Benim için zor bir dönemdi.

-Hayatın bazen sizi kendi bedeniniz üzerinden nasıl sınadığını görmek inanılmaz. Ailem bu durumdan çok etkilenmişti. Odamdan çıkmıyordum, bütün ailem büyük bir dayanıklılıkla yanımda oldu. Hastaalık beni değerlerime daha da yakınlaştırdı. Asıl önemli olan şey yanınızda olan insanlar ve onlarla yaşadığınız anılardır. Hayatı hep son günmüş gibi yaşadım.

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