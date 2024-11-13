Wanda Nara'ya Icardi ayrılığı sonrası ilk şok!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’yi terk eden Arjantinli sunucu Wanda Nara, rap şarkıcısı L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü isim, yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'den ilk şokunu yaşadı. Reklamında rol aldığı bir pırlanta firmasının, Wanda Nara ile olan sponsorluk sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

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Süper Lig devi Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın bir dargın bir barışık süren ilişkisi 'ayrılık' açıklamasından sonra magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çiftin barışacağına kesin gözüyle bakılırken Wanda Nara ile Arjantinli rap müzik şarkıcısı L-Gante’nin yakınlaşması bardağı taşırdı.

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REKLAM ANLAŞMASINI FESHETTİ!

Telegol'den Serhat Ulueren'in haberine göre, bir Türk pırlanta firması Wanda Nara ile yaptığı reklam anlaşmasını feshetti.

Bilindiği üzere Mauro Icardi ve Wanda Nara, yaklaşık 1 senedir popüler bir pırlanta markasının reklam yüzü olmuş kısa süre içerisinde de büyük beğeni toplamışlardı.