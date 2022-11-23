Washington ve Moskova'dan halk düşmanı katil teröristlere destek açıklaması

Topraklarımızı tehdit eden teröristlere karşı yapılan operasyon hiç bir konuda anlaşamayan ABD Ve Rusya'yı birleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Türkiye'yi bu tür bir operasyonu yapmaması konusunda uyardık ve biz Suriyeli partnerlerimizden de bu tür gerilimleri büyütmemelerini istedik" dedi.

KÜRT SORUNU VARMIŞ(!)

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev de "Türkiye, Suriye'de aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmeli ve Kürt sorunu için barışçıl bir çözüm aramalı" dedi. Lavrentyev ayrıca Moskova'nın partnerleriyle bu soruna bir çözüm bulmak için çalışacağını söyledi.

Hiç bir konuda anlaşamayan ABD ve Rusya'yı TSK'nın hainlere karşı sınır ötesinde yaptığı harekata karşı ağız birliği yaptı. ABD'den "koordinasyonsuz harekata karşıyız" açıklaması gelirken Rusya, "Aşırı askeri güç kullanmaktan kaçının" çağrısı yaptı.

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki inlerine düzenlediği "Pençe-Kılıç Hava Harekâtı"na ABD ve Rusya'yı rahatsız etti. Topraklarımızı tehdit eden teröristlere karşı yapılan operasyona yönelik Washington ve Moskova yönetiminden üst üste küstah açıklamalar yapıldı.

İlk açıklama terör örgütünü her fırsatta destekleyen ve bunu saklamayan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekâtı ile terör örgütü YPG/PKK'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'teki sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de sivilleri hedef alan roket saldırılarının kınanmadığı açıklamada "Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerini ifade eder. Sivilleri korumak ve IŞİD'i yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak ya da Irak'ın egemenliğini Irak hükümetiyle koordineli olmadan askeri hamlelerle ihlal etmeye karşıyız" denildi. Washington'un Ankara'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili endişelerin Türk yetkililerle görüşüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, "Türkiye'nin bu tür bir operasyonu yapmaması konusunda uyardık ve biz Suriyeli partnerlerimizden de bu tür gerilimleri büyütmemelerini istedik" ifadesi yer aldı.

ABD'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev bir açıklama yaptı.

Lavrentyev, Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. kez bir araya geldiği toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lavrentyev, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için gün boyu ilgili taraflarla ikili ve üçlü toplantıların gerçekleştirileceğini belirterek, "Öncelikli konumuz İdlib ve Fırat'ın kuzey doğusundaki durum" dedi. Ayrıca Esad rejimi güçlerinin Rusya'nın desteğiyle İdlib sınırlarında ayrım gözetmeyen bir dizi saldırı düzenlediğine ilişkin Batı medyası kaynaklı haberlerin doğruyu yansıtmadığını savunan Lavrentyev, "Bu yanlış bir bilgidir. Tüm saldırılar hedefleri kontrol ettikten sonra yıkıcı unsurların daha fazla kışkırtıcı eylemlerini önlemek için sadece militanların karargahlarına yapılıyor" dedi. Gazetecilerin Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuyla ilgili sorusu üzerine ise Rus diplomat, şunları kaydetti:

"Biz elbette kuzeyde değil Suriye topraklarının tamamında gerilimin tırmanmasını önlemek için Türk ortaklarımıza belli bir itidal çağrısında bulunacağız. İlgili tüm taraflarla çalışmanın devam etmesini ve sözde Kürt sorunu da dahil olmak üzere doğru bir çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz."

Lavrentyev, bunun yanı sıra ABD askerlerinin Suriye topraklarından tamamen çıkarılmasının ülkedeki durumu istikrara kavuşturmada önemli olacağını dile getirerek, "Biz ilk önce bu konuyu Türk heyetiyle görüşeceğiz. Bu oldukça zor bir iş, bunu hepimiz çok iyi anlıyoruz ama bunun gerçekten mümkün olduğunu da düşünüyoruz." dedi.