Weghorst Süper Lig’e geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Weghorst Süper Lig’e geliyor

Trabzonspor, Paul Onuachu için Southampton ile anlaşamayınca rotasını Wout Weghorst’a çevirdi. Bordo-mavililer, Weghorst transferi için geri sayıma geçti.

Southampton’ın Paul Onuachu konusundaki uzlaşmaz tavırları nedeniyle Trabzonspor, masadan kalktı. İngiliz kulübü, 10 milyon Euro’dan aşağı inmeyince Trabzonspor, Burnley ile görüşmelere başladı.

Championship ekibi ile 6 milyon Euro’ya kadar düşen pazarlıklar sonucunda, Trabzonspor’un 5 milyon Euro’da el sıkışması an meselesi oldu. Daha önce yıldız golcü ile anlaşan Karadeniz ekibi, kısa süre içerisinde resmi imzaları atarak Weghorst’u Trabzon’a getirmeyi planlıyor.

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, Türkiye’de Beşiktaş forması giydiği dönemde kısa sürede gösterdiği performansla tribünleri ayağa kaldırmış ve ardından Manchester United’a transfer olmuştu.

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