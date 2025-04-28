Wembley tarihi dövüşe hazır: Dubois ile Usyk ringe çıkıyor

İngiliz boksör Daniel Dubois ve Ukraynalı yıldız Oleksandr Usyk, 19 Temmuz’da Wembley Stadı’nda ağır sıkletin tartışmasız şampiyonu olmak için ringe çıkacak. Dubois, IBF kemerinin sahibi olurken, Usyk WBA Super, WBO ve WBC unvanlarını elinde bulunduruyor.

Usyk, bugüne kadar çıktığı 23 profesyonel maçın tamamını kazanarak yenilmezliğini koruyor. İkili daha önce Ağustos 2023’te karşılaşmış, Usyk rakibini dokuzuncu rauntta teknik nakavtla mağlup etmişti.

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USYK TARİH YAZMIŞTI

38 yaşındaki Ukraynalı yıldız, Mayıs 2024’te Tyson Fury’yi mağlup ederek dört kemerli dönemin ilk tartışmasız ağır sıklet şampiyonu olma başarısını göstermişti. Öncesinde de Usyk, cirit ağırsıklet (cruiserweight) kategorisinde de tüm kemerleri toplamıştı.

Ancak Aralık ayında Fury ile yaptığı rövanş mücadelesi öncesinde IBF kemerini boş bırakmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmenin ardından IBF, Dubois’ı kemerin yeni sahibi olarak ilan etti. Dubois, Eylül 2024'te Anthony Joshua karşısında unvanını başarıyla korudu.

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DUBOİS İDDİALI: "İLK MAÇTA BEN KAZANMALIYDIM"

Dubois, Şubat ayında Joseph Parker’a karşı yapmayı planladığı ikinci unvan savunmasını hastalığı nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı. Ancak şimdi gözünü büyük rövanşa dikmiş durumda.

"İstediğim ve talep ettiğim mücadele buydu. Şimdi intikam zamanı" diyen Dubois, Wembley’de kendi halkı önünde tarihi bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

"İlk karşılaşmayı kazanmam gerekiyordu, ama hakem kararları buna engel oldu. Bu kez hata yapmayacağım. Artık daha üstün ve tehlikeli bir dövüşçüyüm ve Usyk bunu bizzat yaşayacak" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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BRİTANYALILAR İÇİN TARİHİ FIRSAT

Dört kemer döneminde hiçbir Britanyalı boksör ağır sıkletin tartışmasız şampiyonu olmayı başaramadı. En son Lennox Lewis, 1999 yılında tüm ağır sıklet unvanlarını aynı anda elinde tutarak bu başarıyı yakalamıştı.

Dubois, Wembley’de hem kendi kariyeri hem de Britanya boks tarihi için dev bir adım atmayı amaçlıyor. Karşısında ise adeta Britanyalı boksörlerin korkulu rüyası haline gelen Usyk var.

USYK İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Usyk, Aralık ayında Tyson Fury’ye karşı aldığı ikinci galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Şimdi yeniden tüm kemerleri toplamak istiyor.

"Tanrı’ya şükrediyorum, bir kez daha tartışmasız şampiyonluk için ringe çıkma fırsatı buluyorum" diyen Usyk, "Teşekkürler Daniel, IBF kemerimi güzelce koruduğun için. Şimdi onu geri almaya geliyorum" sözleriyle rövanş öncesi meydan okudu.

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DUBOİS'IN DİRİLİŞİ VE MÜCADELE RUHU

Coral Barry’nin analizine göre, Dubois, Joshua’yı Wembley’de mağlup ederek adını dünya boksunun yıldızları arasına yazdırdı. Yenilgilerden ders alarak yoluna devam eden Londralı boksör, büyük bir özgüvene sahip.

Öte yandan Usyk, Britanyalıların kalbini defalarca kıran bir isim. Dubois’ın Joshua zaferi sonrası yeni hedefi ise eski şampiyonları devirmeye devam etmek...

Aralarındaki 11 yaş farkı, normalde bir bayrak değişimi tartışmasına yol açabilir. Ancak Usyk’in tecrübesi ve kalibresi, onu favori yapıyor.

Bu mücadele, Dubois için tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Polonya’da Usyk’e karşı yaşadığı kayıp sonrasında, psikolojik dayanıklılığı sorgulanmıştı. Üstelik o karşılaşmada Dubois, Usyk’i yere indirmeye çok yaklaşmış ancak düşük darbe nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı Şimdi ise evinde, taraftarlarının önünde bu hayaletleri yok etme ve ağır sıkletin zirvesine adını yazdırma fırsatı yakaladı.