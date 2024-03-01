Whakaari Yanardağı patlaması sebebiyle milyonlarca tazminat ödenecek! 20'den fazla kişi ölmüştü

Kaynak: Der Spiegel
Whakaari Yanardağı patlaması sebebiyle milyonlarca tazminat ödenecek! 20'den fazla kişi ölmüştü
2019 yılının sonunda Yeni Zelanda'da 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği volkanik ada gezisinden geriye kalan kişilere ve ailelerine tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Yeni Zelanda'da 2019 yılında meydana gelen volkanik patlamanın ardından 22 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, bir mahkeme ölenlerin yakınlarına ve hayatta kalanlara milyonlarca tazminat ödenmesine karar verdi.

Auckland Bölge Mahkemesi yargıcının Cuma günü verdiği karara göre, patlamadan etkilenen 47 aile üç şirketten toplam on milyon Yeni Zelanda doları (5,6 milyon avro) tazminat alacak.

Aralık 2019'da volkanik Whakaari/White Island adasında meydana gelen patlamada 25 ziyaretçi de yaralanmıştı.

Yargıç, "Tur operatörleri tarafından ödeme yapan müşterilerine sağlanan güvenlik bilgileri tamamen yetersizdi ve ödeme yapan müşterileri bir salgının tehlikeleri, riskleri ve sonuçları hakkında yeterince bilgilendirmedi" dedi.

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BİRÇOK ÜLKE VATANDAŞI BULUNUYORDU

320 metre yüksekliğindeki Whakaari yanardağının 1914'ten bu yana ilk ölümcül patlama sırasında adada bulunan tur grubunda Almanya, Avustralya, Çin, Malezya, ABD ve İngiltere'den ziyaretçiler bulunuyordu. Ölenlerin çoğu Avustralya'dandı.

Tazminatın büyük bir kısmının adanın sahibi Whakaari Management ve gezginleri tekneyle adaya getiren White Island Tours tarafından ödemesi gerektiği belirtildi. Üç şirket ve diğer iki tur operatörü de para cezasına çarptırıldı.

Kararda, söz konusu beş şirketin tasfiye halinde olduğu, artık faaliyet göstermediği, mali durumlarının zayıf olduğu ya da hiçbir varlıklarının bulunmadığı belirtildi.

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