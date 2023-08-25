WhatsApp grupların yıllardır süren sorununu çözüyor: Yeni gelenler de her şeyi görecek

WhatsApp, gruplar için geliştirdiği "konuşma geçmişini paylaşma" özelliğini duyurdu. Gruba sonradan dahil olanların da geçmiş konuşmaları görebileceği açıklandı.

WhatsApp grupların yıllardır süren sorununu çözüyor: Yeni gelenler de her şeyi görecek

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmaya çalışıyor.

Bu amaçla yola çıkan sevilen uygulama "Son Konuşma Geçmişini Paylaş" adını taşıyan yeni özellik ile gruplara katılan yeni üyelerin, katılmadan önce gönderilen mesajlara erişebilmesini sağlayacak.

24 SAAT ÖNCEKİ MESAJLAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

WhatsApp'ın gelecek güncellemelerinden birinde aktif hale gelecek olan bu özelliğin, grup yöneticilerine özel bir seçenek olarak sunacağı belirtildi.

Yeni üye gruba katılım sağladığında, bu özellik otomatik olarak son 24 saat içinde gönderilen mesajları görmesini sağlayacak. Böylece, kullanıcılar grupta konuşulan konulara daha kolay hakim olabilecek.

Şu anda WhatsApp gruplarına yeni katılan üyeler eski mesajları göremiyorken, WhatsApp'ın kanallar özelliğinde durum farklı olacak. Kullanıcılar uygulama içerisinde bir kanala katılım sağladıklarında, son 30 gün içerisinde yazılan mesajlara, paylaşılan fotoğraflara ve videolara doğrudan erişim sağlayabiliyorlar.

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Telegram'da ise hem gruplarda hem de kanallarda, yeni üyelere sohbet geçmişi açık. Üstelik Telegram herhangi bir süre sınırı olmaksızın, grupta ya da kanalda paylaşılan mesajların ve medya dosyalarının tamamını gösteriyor.

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