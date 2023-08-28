WhatsApp'a merakla beklenen özellik geliyor

WhatsApp, HD fotoğraf gönderme özelliğini getirdikten sonra şimdi de HD video gönderme dönemine geçiş yaptı.

WhatsApp'a merakla beklenen özellik geliyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor.

Son olarak kullanıcılara HD fotoğraf gönderme özelliğini sunan uygulama şimdi de HD video özelliğini kullanıma aldı.

ŞİRKET ÖZELLİĞİ DOĞRULADI

Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada HD video desteğinin hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunulduğunu doğruladı.

Uygulamada 480 p'ye sıkıştırılan videolar bundan sonra HD olarak gönderilecek.

HD VİDEO NASIL GÖNDERİLİR?

Kullanıcıların telefonundaki videoyu HD göndermek için videoyu seçtikten sonra ekranın üst kısmında yer alan HD seçeneğini seçmesi gerekiyor. Daha sonra gönder seçeneğine seçilecek ve söz konusu video HD olarak yollanacak.

Öte yandan videoyu yolladığınız kişi, gönderilen videonun HD olduğunu sol alt kısımda yer alan HD rozeti üzerinden öğrenebilecek.

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