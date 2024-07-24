WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor. Dil desteği, fotoğraf, tasarım...

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın yeni yapay zeka özelliklerini resmen duyurdu.

Zuckerberg, Meta AI'ın artık Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil 22 ülkede kullanılabildiğini duyurdu. Bu genişlemenin sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda kullanıcılar için yeni dil seçenekleri sunması da dikkat çekiyor.

6 DİLDE ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ SAĞLANACAK

Özellikle, kullanıcılar artık Meta AI ile Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde çeviri yapabilecekler ve yakında daha fazla dilin ekleneceği açıklandı.

Meta AI şu anda birkaç Avrupa dilinde erişilebilir olsa da, Avrupa'daki kullanıcıların hala sohbet robotuna erişemedikleri gözlemleniyor.

Meta AI, kullanıcıların görüntüleri kolaylıkla manipüle etmelerini sağlamayı amaçlayan yeni ve heyecan verici bir fotoğraf düzenleme özelliği sunuyor.

FOTOĞRAF DÜZENLEME (EKLEME - ÇIKARMA) YAPILABİLECEK

Yeni fotoğraf düzenleme özelliği sayesinde kullanıcılar, Meta AI'dan görüntüyü istedikleri şekilde ayarlamasını kolayca isteyebiliyorlar. Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi istemi aracılığıyla, öğe eklemek veya kaldırmak, renkleri ayarlamak veya genel kompozisyonu değiştirmek gibi fotoğrafları manipüle edebilirler.

Bu özellik şu anda İngilizce olarak sunulsa da, WhatsApp'ın resmi blog yazısında yakında diğer dillerde de kullanıma sunulacağı duyuruldu.

IMAGİNE YOURSELF ÖZELLİĞİ GELİYOR

Mark Zuckerberg ayrıca, Meta AI'daki bir diğer önemli gelişme olan "Imagine Yourself" özelliğini açıkladı. Bu özellik, kullanıcıların sadece "Imagine me" yazarak ve istedikleri senaryoyu tanımlayarak çeşitli kıyafetler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş bir görüntü elde etmelerini sağlıyor.

Bu özellik şu anda ABD'de beta olarak mevcut olup, yakında diğer bölgelere ve dillere de yayılması planlanıyor.

İSTENİLİNCE SIFIRLANABİLECEK

Kullanıcıların, Meta AI sohbet robotu ayarlarında kurulum fotoğraflarını yönetmek için gerektiğinde sıfırlayabilecekleri veya silebilecekleri önemli bir detay olarak belirtiliyor.

Meta AI ile hayal etmek için yeni gelişmiş özellikler, Android için WhatsApp'ın Google Play Store ve iOS için WhatsApp'ın App Store üzerinden en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından şimdiden kullanılabiliyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacak.