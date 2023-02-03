WhatsApp’a yeni özellik. Artık daha kolay olacak

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı.

Bu kısayol özelliği kolaylıkla arama yapmak isteyen kullanıcılar için yolda görünüyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni özellikle birlikte kullanıcılar isterlerse arama kısayolunu ana ekrana ekleyerek tek tuşla arama yapabilecek.

TEST AŞAMASINDA

Aktarıldığı kadarıyla özellik Android 2.23.2.15 beta sürümünde fark edildi. Bu özelliğin ise oldukça pratik şekilde arama yapmaya olanak sağladığı bildiriliyor

WhatsApp'ta kayıtlı herhangi bir kullanıcıya dokunarak arama kısayolunu ana ekrana taşımak mümkün hale gelecek.