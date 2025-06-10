WhatsApp’ta berber tuzağı: 41 yıllık kuaför kabusu yaşadı! Müşteriler uyanık çıktı

Berber Ahmet Uluçay, dolandırıcılık olayıyla ilgili savcılığa şikâyette bulundu ve yaşadıklarını şöyle aktardı:

“WhatsApp’ta işletmem adına sahte bir hesap açılmış, rehberim çalınmış. Rehberdeki birçok kişiye mesaj gönderip hesabın yeni olduğunu söylemişler. Zor durumda olduğumu iddia ederek para talep etmişler. Biz durumu öğrenince sosyal medya üzerinden uyarı yaparak dolandırıcılığı engellemeye çalıştık. Sevindirici olan, henüz kimsenin para göndermemiş olması. Günümüzde dolandırıcılığın bu boyutlara ulaşması çok üzücü. 41 yıllık kuaförüm, tırnaklarımla inşa ettiğim itibarıma zarar vermeye çalışıyorlar.”

Uluçay, dolandırıcıların inandırıcılığı artırmak için kendi Instagram hesabından bir fotoğrafı sahte WhatsApp profiline eklediklerini belirtti. En az 6-7 kişiden para istendiğini söyledi.

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“İŞLETME HESABINDAN GELDİ, ŞÜPHELENDİM”

Ahmet Uluçay’ın müşterilerinden İsmail Serindağ, dolandırıcılık girişiminden son anda kurtuldu ve şunları anlattı: “Ahmet beyin işletme hesabından mesaj geldi. Zor durumda olduğunu söyleyip para istedi. İşletme hesabından gelen mesaja temkinli yaklaşıp kendisini aradım. Böylece dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Bize IBAN gönderdiler ama para göndermeden gerçeği öğrendik. Sonra tekrar iletişime geçmek istedim ama ulaşamadım.”

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