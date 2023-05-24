WhatsApp'ta kıyameti koparacak özellik

WhatsApp'a mesajı düzenleme özelliği geldi. Özelliğin nasıl kullanıldığı ekran görüntüsü ile paylaşıldı.

WhatsApp'ta kıyameti koparacak özellik

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, artık WhatsApp'ta gönderilen mesajların yeniden düzenlenebileceğini duyurdu.

Mesaj değişimi sadece mesaj gönderildikten 15 dakika içinde yapılabilecek.

Mesajı düzenlemek için gönderilen mesaja basılı tutmak gerekiyor. Bunu yapıldığında mesaj düzenle seçeneği görecek. Bunu seçerek mesajı düzenlenebilecek.

Düzenlenen mesajların üzerinde "Düzenlendi" diye bir etiket görünecek. Böylece karşı tarafı mesajı değiştirdiğinizi bilecek.

WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin Twitter'daki tweet düzenlemeden bir farkı var.

"Bundan böyle bir hata yaptığınızda veya fikrinizi değiştirdiğinizde, göndermiş olduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz.

Basit bir imla hatasını düzeltmekten mesaja ekstra bağlam eklemeye kadar birçok durumda, sohbetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Tek yapmanız gereken, son on beş dakika içerisinde gönderilen bir mesaja uzun basıp menüden 'Düzenle' düğmesini seçmek.

Düzenlenmiş mesajların yanında 'düzenlendi' ibaresi görünür. Böylece mesajlaştığınız kişiler, düzenleme geçmişini görmeden düzenlemenin farkında olur. Tüm kişisel mesajlarda, medya içeriklerinde ve aramalarda olduğu gibi, mesajlarınız ve yaptığınız düzenlemeler de uçtan uca şifreleme ile korunur.

Bu özellik şu anda kullanıcılara küresel olarak kademeli bir şekilde sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak."

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