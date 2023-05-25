WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler

WhatsApp’ta kullanıcılar hesaplarına bir kullanıcı adı belirleyebilecek ve bu kullanıcı adı aracılığıyla diğer kullanıcılarla iletişim kurabilecekler

Dolayısıyla bu özellik WhatsApp kullanıcılarına daha fazla gizlilik ve güvenlik sağlayacak.

Kullanıcıların diğer kullanıcılarla iletişim kurmak için sadece kullanıcı adlarını paylaşmaları yeterli olacak.

Öte yandan kullanıcı adları, iş veya ticari amaçlarla kullanılan hesapların daha profesyonel ve tanınabilir olmasına da yardımcı olacak.

WABetaInfo'nun haberine göre, bu özellik şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Genel kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar WhatsApp ayarlarındaki "Profil" sekmesine giderek kullanıcı adlarını belirleyebilecekler.

WhatsApp henüz kullanıcı adlarını beta kullanıcıları için yayınlamadı, ancak yakın bir zamanda Google Play Store veya iOS TestFlight üzerinden beta sürecinin başlaması bekleniyor. Beta süreci tamamlandığında, bu özellik tüm WhatsApp kullanıcılarına açılacak ve herkes kullanıcı adı belirleyebilecek.