WhatsApp'tan video mesajlar için yeni özellik

WhatsAp video mesajlar özelliği için bir kontrol panelini test ediyor.

WhatsApp'tan video mesajlar için yeni özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda videolu mesaj özelliğini kullanıcılar için erişime açtığını duyurmuştu.

Haber3’te yer alan bilgilerem göre, videolu mesajlar sayesinde, 60 saniye içinde söylemeniz ve göstermeniz gerekenleri kaydedip sohbetlere yanıt verebiliyordunuz.

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Bu özelllike ile WhatsApp, kullanıcılara bu özelliği tamamen devre dışı bırakma seçeneği sunarken, video mesajları almaya devam etme olanağı da sağlıyor.

Henüz özelliğin iOS ve Android cihazlardaki beta kullanıcıları tarafından test edildiği kaydedilirken, yakın bir zamanda daha da fazla kişiye sunulacağı belirtildi.

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