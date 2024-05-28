Windows yeni özelliğini duyurdu. Sadece birkaç saniye sürecek

Windows kullanıcıların deneyimlerini kolaylaştırabilmek adında güncellemelerine devam ediyor. Win 11’e kazandırılacak yeni özellik sayesinde Android cihazlardan senkronize edilecek olan fotoğraflaın içindeki metinler seçilip kopyalanabilecek.

Windows Phone Link, telefonun ve bilgisayarı birbiri ile sevk ediyor. Telefon tarafında Link to Windows olarak bilinen bu özellik Android kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlanabiliyor.

Fakat bu kapsamlı özellikler IOS tarafında yer almıyor. Apple cihazlar senkronize edildiğinde yalnızca bildirimler, mesajlar ve çağrılar Bluetooth üzerinden senkronize edilebiliyor.

Phone Link’in yeni özelliği sayesinde Android cihazlardan senkronize edilen fotoğrafların içindeki metinler direk olarak kopyalanabilecek. Özelliği deneyen kullanıcılar sonuçların ilk adım olarak fena olmadığını kaydediyor. Fakat bazı durumlarda Samsung ve Apple’ın metin çıkarıcılarına göre kısmen daha fazla hata yapabiliyor.

Yeni özellik şu anda sadece Release Prewiew Insider sürümlerinde aktif olarak kullanılabilir durumda. Ancak bu özellik yakın bir zamanda her kullanıcının kullanımına açık bir olacak.