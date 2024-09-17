Woodland Biofuels, 1,35 milyar dolarlık yatırımını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Woodland Biofuels, 1,35 milyar dolarlık yatırımını duyurdu

anadalı yenilenebilir yakıt şirketi Woodland Biofuels, Salı günü Güney Louisiana Limanı'nda yenilenebilir doğal gaz (RNG) tesisi ve ultra yeşil hidrojen tesisi kurmak için 1,35 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Merkezi Toronto, Ontario'da bulunan şirket, atık biyokütleyi kullanarak sürdürülebilir biyoyakıt üretiyor ve bu yakıt daha sonra ulaşım, ısıtma ve elektrik üretiminde kullanılabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tesis Güney Louisiana Limanı'ndaki Globalplex tesisinde yer alacak ve ticari faaliyetlerin ilk aşamasının 2028'de başlaması planlanıyor.

RNG'nin çevresel faydaları arasında doğal gaz kullanımının azaltılması ve atmosfere salınacak iklim ısınmasına neden olan emisyonların yakalanması yer alıyor.

Ancak RNG, doğal gazdan daha pahalı ve doğal gaz da yıl başından bu yana yaklaşık %12 oranında düşük fiyatla uzun süredir düşük fiyatlarda seyrediyor.

Woodland projesinin 1. fazında yılda 210 bin ton karbondioksitin ortadan kaldırılması, 2. fazda ise yaklaşık 660 bin ton karbondioksitin yer altında depolanması planlanıyor.

Şirket, projeyi daha fazla desteklemek için Louisiana Ekonomik Kalkınma Kurumu'nun Woodland Biofuels'a performansa dayalı hibeler ve kapsamlı işgücü geliştirme çözümleri içeren 250 milyon dolarlık teşvik paketi sunacağını söyledi.

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