WordPress'te deprem: Hesaplar devre dışı bırakıldı

Açık kaynaklı içerik yönetim sistemi WordPress, yönetim sorunları ve bağımsız projelerle ilgili hararetli tartışmaların merkezinde yer alıyor. Automattic CEO’su ve WordPress’in kurucularından Matt Mullenweg, platformda çeşitli roller üstlenen bazı topluluk üyelerinin hesaplarını devre dışı bıraktığını duyurdu. Bu üyelerden ikisinin, WordPress’in kod tabanını kullanarak yeni bir bağımsız proje (fork) oluşturmayı planladığı öne sürüldü.

Tartışmalar, Eylül ayında Mullenweg’in WP Engine şirketini, WordPress’in kaynaklarını kazanç için kullanıp yeterince katkı sağlamamakla suçlamasıyla başladı. WP Engine, WordPress’in erişimini engellemesinin ardından dava açtı ve mahkeme kararıyla erişim yeniden sağlandı. Bu süreçte, WordPress topluluğunun önde gelen isimlerinden Joost de Valk ve Karim Marucchi, açık kaynak projelerde bağımsız depolar ve yeni yönetim modellerine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

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Mullenweg, bu önerilere olumlu yaklaştığını ifade etse de, geçtiğimiz günlerde de Valk ve Marucchi’nin yanı sıra üç kişinin daha WordPress.org hesaplarını devre dışı bıraktı. Bu kişilerden Sé Reed, Heather Burns ve Morten Rand-Hendriksen, platformun yönetimine yönelik önceki eleştirileriyle tanınıyor. Reed, yeni kurduğu kar amacı gütmeyen WP Community Collective ile açık kaynak topluluklarına katkı sunmayı hedefliyor. Burns ise projeden 2020’de ayrıldığını belirtti.

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Hesapların devre dışı bırakılması, katkıcıların WordPress.org üzerinden çalışmalarını engellese de, GitHub’daki kodlara erişim mümkün olmaya devam ediyor. Mullenweg, yeni projelerin WordPress topluluğunu nasıl şekillendireceğini merakla beklediğini belirterek, “Açık kaynağın güzelliği, kodun ve fikirlerin özgürce projeler arasında akabilmesidir,” dedi.