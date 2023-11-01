WTA Finalleri'nde ilk yarı finalist belli oldu

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Jessica Pegula ile Elena Rybakina rakiplerini mağlup etti.

WTA Finalleri'nde ilk yarı finalist belli oldu

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Bacalar Grubu'nda oynanan karşılaşmada, 5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Grubunda Elena Rybakina'nın ardından Sabalenka'yı da yenerek 2'de 2 yapan Pegula, lider unvanıyla adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Kazak Rybakina, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 6-0, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek grupta ilk galibiyetine ulaştı. İki maçını da kaybeden Sakkari'nin üst tura çıkma olasılığı kalmadı.

Toplam 9 milyon dolar ödüllü sert kort turnuvasında yarın Iga Swiatek-Coco Gauff ve Ons Jabeur-Marketa Vondrousova maçları oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan tenisçiler, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar kupaya ulaşacak.

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