Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı Santiago Bernabeu Stadı'nda Mbappe'nin penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Arda Güler için de çarpıcı sözler kullandı.

İşte Xabi Alonso'nun açıklamaları;

VINICIUS JUNIOR NEDEN YEDEK BAŞLADI?

"Vinicius yedekte çünkü takvim çok yoğun, tüm oyunculara ihtiyacımız var. Rodrygo, Gonzalo, Brahim... Tüm oyuncuların önemli olduklarını hissetmeleri gerekiyor. Vinicius ile yaptığımız görüşme özel. Özel görüşmeler özel kalır. Başlamazlarsa kimse alınmamalı. Vini oyuna girdiğinde harikaydı."

"ARDA GÜLER ÇOK FAZLA TOP KAPTIRDI"

"Yediğimiz gol Arda Güler'in hatası mı? Arda hala öğreniyor, hala gelişiyor. Zamanla daha da iyi olacak. İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ama ben hem kendisine hem de Mastantuono'ya karşı çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz."

Mücadelenin 22. dakikasında Marsilya, Arda Güler'in kaptırdığı top sonrası Weah ile bulduğu golle 1-0 öne geçmişti.

İşte o gol;

Timothy Weah çok hızlı geldi ve golünü attı! Marsilya Bernabeu’da öne geçti! #UCL pic.twitter.com/Ta2vOOK42C — TRT Spor (@trtspor) September 16, 2025

