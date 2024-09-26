Xiaomi 14T'nin fiyatı ve özellikleri belli oldu

Son yılların en büyük çıkış yakalayan ve dünya telefon pazarındaki zirvenin değişmez liderleri olan Apple ve Samsung’a zor zamanlar yaşatan Xiaomi, milyonlarca kullanıcının beklediği yeni model 14T cihazının özelliklerini ve fiyatını duyurdu.

Teknoloji sevenlerin gözden kaçırma ihtimaline karşın söz konusu modelin çıkışının bugün yapılması bekleniyor. Dev marka bugün Xiaomi 14T ve 14T Pro’yu duyuracak. Her iki modelin de tasarımı tamamen netleşti.

YANLIŞLIKLA SIZDIRDILAR

Dev marka cihazını resmi olarak her ne kadar planladıkları tarihten önce duyurmasa da cihaz dün e-ticaret sitesi Amazon’da yanlışlıkla listelendi. Sızıntı her ne kadar erken fark edilip müdahale edilse de olanlar oldu ve modeli deyim yerindeyse sağır sultan bile duydu.

PEKİ ÖZELLİKLER NELER? KULLANICILARI NE BEKLİYOR?

Yeni modeli artık gizlenecek bir özelliği de detayı da hatta hediyesi de kalmadı. Özelliklere geçmeden 14T ile beraber verilen dev hediyeyi de aktaralım. Dev hediye derken buradaki devden kasıt şarj cihazının gücü olarak nitelendiriliyor.

Cihazı sipariş edenleri Redmi Pad Pro ve 120W gücünde bir şarj cihazı hediye verilecek. Ancak bu hediye bekliyor. Ancak bu hediyenin Türkiye’de geçerli olup olmadığına yönelik net bir bilgi de bulunmuyor.

Nitekim Xiaomi’nin resmi Türkiye sayfasında da bu konuya ilişkin bir haber bulunmuyor.

Cihazı alacak kullanıcıların cebinde canavari özelliklere sahip olacak bir cep telefonu olacağını şimdiden duyuralım. MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemci ile gelecek olan cihazın günlük işlerin yanı sıra güçlü donanım özellikleri isteyen oyun ve uygulamaları işletirken bana mısın demeyecek cinsten…

12 GB RAM ile piyasaya sadece birkaç saat içerisinde girecek olan bu güçlü telefon 2556 GB depolama kapasitesi ile raflardaki yerini alacak. 5 bin miliamper batarya kapasitesi ile güçlü bir pil gücü sunan bu telefon ön tarafta 32 arka tarafta ise 50 megapiksel kamera desteği ile gelecek.

6.67 inç ekran ölçüsüne sahip olan 14T, 1.5K ekran kalitesine sahip.

PEKİ FİYATI NE KADAR?

Ülkemizdeki KDV’ler ve ÖTV’ler herkesin malumu. Dolayısı ile Avrupa fiyatının doğrudan Türkiye fiyatını karşıladığını söylemek adeta hayal ürünü. Ancak Avrupa fiyatlarını belirtmekte de fayda var. Bilindiği üzere bir alt model olan 13T 650 Euro ile piyasadaki yerini almıştı.

Xiaomi güzel bir fiyat politikası güderek bu cihazı da 650 Euro’dan duyurmaya hazırlanıyor. Özellikler konusunda herhangi bir değişikliğin olmasına imkansız gözü ile bakılırken fiyat konusunda ufak bir değişikliğin olabilmesine de imkansız denilemiyor.