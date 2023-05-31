Xiaomi Mix Fold 3'ün teknik özellikleri belli oldu. Sızıntılar her şeyi açıkladı

Çin merkezli akıllı telefon devi Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 2'yi tanıttı.

Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu olan Xiaomi Mix Fold 3 için hazırlıklarını sürdürürken, Telefonun özellikleri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

XİAOMİ MİX FOLD ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Xiaomi Mix Fold 3, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 8,02 inç OLED ekrana sahip olacak.

Telefonun dış bölümüne ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı yer alacak.

Yeni sızıntılara göre akıllı telefon Mix Fold 3'ün su geçirmez gövde, 5x periskop lens, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 50W kablosuz şarj desteği ile kutusundan çıkacağı belirtiliyor.

Telefonun arka kısmında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP telefoto ve 50 MP IMX858 periskop kamera yer alacak.

Cihazın ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.