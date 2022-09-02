﻿Xiaomi'de güncelleme alamayacak telefonlar: Birçok cihazdan desteği kesmişlerdi

Her geçen gün piyasaya yeni bir model ve cihaz çıkarken eskilerin miadını dolduran modellerinin güncellemesi kesiliyor. Özellikle Xiaomi diğer markalardan çok daha fazla cihaz piyasaya sunarak eski cihazlardan güncellemeleri kaldırdılar.
Satışa sunulan akıllı telefonlara yeni yazılımlar yükleniyor. Eski cihazlardan güncelleme desteği biten modellerin listesi Xioami’nin resmi web sitesinde yayınlandı.
İŞTE O CİHAZLAR:
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4c
Mi 5
Mi 5s
Mi 5s Plus
Mi 5c
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8 SE
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
Mi MAX 3
Mi 8 Lite
MIX 2S
Mi MIX 2S
Mi 8 Explorer Edition
Mi 8
Mi 9
MIX 3
Mi MIX 3
Mi 8 UD
Mi 9 SE
Mi PLAY
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
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