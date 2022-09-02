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Xiaomi'de güncelleme alamayacak telefonlar: Birçok cihazdan desteği kesmişlerdi

Xiaomi cihazlarında güncelleme alamayacak modeller belli oldu. İşte desteği kesilmiş olan Xiaomi cihazlar listesi...

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 08:19
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Xiaomi'de güncelleme alamayacak telefonlar

Xiaomi'de güncelleme alamayacak telefonlar: Birçok cihazdan desteği kesmişlerdi
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Her geçen gün piyasaya yeni bir model ve cihaz çıkarken eskilerin miadını dolduran modellerinin güncellemesi kesiliyor. Özellikle Xiaomi diğer markalardan çok daha fazla cihaz piyasaya sunarak eski cihazlardan güncellemeleri kaldırdılar.

Satışa sunulan akıllı telefonlara yeni yazılımlar yükleniyor. Eski cihazlardan güncelleme desteği biten modellerin listesi Xioami’nin resmi web sitesinde yayınlandı.

İŞTE O CİHAZLAR:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8

Mi 9

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

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