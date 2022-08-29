29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şikayetvar’da en çok aranan 5 büyük marka

Çözüm platformu Şikayetvar yılın ilk 6 ayı için verilerini açıkladı. En çok aranan marka 1 milyon 683 bin 653 sayfa görüntülenmesiyle Instagram oldu. Instagram’ı, Xiaomi, Trendyol, Türk Telekom ve Akbank izledi. Türkiye’nin en şikayetçi ili ise İstanbul oldu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:53
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:00
Takip Et

Şikayetvar en çok aranan markaları açıkladı. İşte markalar...

Şikayetvar’da en çok aranan 5 büyük marka
+
Aa
-

Şikayetvar yılın ilk 6 ay verilerini paylaştı. Verilere göre 2022’nin ilk yarısında Haziran ayında şikayetler zirve yaparken, 204 bin 485 şikayet ile şikayetin en çok geldiği gün pazartesi oldu. 9 bin 62 şikayetle 27 Haziran 2022 tarihi en çok şikayet yazılan tarih olurken şikayetler en çok saat 14.00’da yazıldı. 2022’nin en çok ziyaret edilen ayı Haziran olurken ilk 6 ayda Şikayetvar’ı aylık 18 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret etti. Verilere göre platformda 37 sektörde toplam 147 bin 171 marka yer alıyor.

2022’NİN İLK 6 AYINDA 220 BİNİN ÜZERİNDE ŞİKAYET ÇÖZÜLDÜ

Çözüm platformu Şikayetvar’a 2022’nin ilk 6 ayında toplam 717 bin 663 yeni üye katıldı. Toplam üye sayısı 8 milyon 392 bin 452’ye ulaştı. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar’da yılın ilk 6 ayında toplam 220 bin 486 şikayet çözüme kavuştu.

ŞİKAYETVAR’DA EN ÇOK HANGİ MARKALAR MERAK EDİLDİ?

Yılın ilk 6 ayında Şikayetvar’da, sayfası en çok aranan marka 1 milyon 683 bin 653 sayfa görüntülenmesiyle Instagram oldu. Instagram’ı, Xiaomi, Trendyol, Türk Telekom ve Akbank izledi.

ANNE-BEBEK-ÇOCUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ EN FAZLA ŞİKAYET ÇÖZEN SEKTÖR OLDU

Şikayetvar verilerine göre 2022’nin ilk yarısında müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 58’lik çözüm oranıyla anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Bu oran kargo ve nakliyat sektöründe yüzde 54, emlak ve inşaat sektöründe yüzde 50’ye ulaştı.

EN ÇOK ŞİKAYET E-TİCARET SEKTÖRÜNE GELDİ

193 bin 763 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2022’nin ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 161 bin 351 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İletişim (115 bin 557), internet (93 bin 543) ve kargo (87 bin 71) sektörleri ilk 6 ayda Türkiye’nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz dönemde en çok şikayet edilen sektör sırasıyla şöyleydi: E-ticaret, finans, internet ve kargo… E-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri siteleri, yemek siteleri ve market alışveriş sitelerinin bu alanda en çok şikayet edilen kategoriler olduğu göze çarpıyor. 2022’in ilk 6 ayında en çok şikayet edilen bir başka sektör olan finans sektöründe özel ve kamu bankaları tüketicilerin sorun yaşadığı kategoriler oluyor. Yine aynı sektör başlığı altında yer alan e-cüzdan – elektronik para uygulamaları şikayetleri bu dönemde artış gösteriyor İnternet sektörünün altında yer alan sosyal medya uygulamaları bu dönemde en çok şikayet edilen kategori olarak öne çıkıyor.

EN ŞİKAYETÇİ İL İSTANBUL OLDU

Nüfus ortalamasına göre 2022’nin ilk 6 ayında Muş binde 1,25 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Muş’u sırasıyla Adıyaman, Hakkari ve Kars izledi. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 56,9 şikayet yoğunluğuyla Türkiye’nin en şikayetçi ili İstanbul oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sade vatandaş
29.08.2022 17:30
Adı Türk telekom olan firmadan ben de şikayetçiyim. Aynı tarifeyi bana suriyeliden 20 lira fazla fiyata satıyor  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
2
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
3
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
4
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
5
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
7
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.