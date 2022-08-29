Şikayetvar’da en çok aranan 5 büyük marka

Şikayetvar yılın ilk 6 ay verilerini paylaştı. Verilere göre 2022’nin ilk yarısında Haziran ayında şikayetler zirve yaparken, 204 bin 485 şikayet ile şikayetin en çok geldiği gün pazartesi oldu. 9 bin 62 şikayetle 27 Haziran 2022 tarihi en çok şikayet yazılan tarih olurken şikayetler en çok saat 14.00’da yazıldı. 2022’nin en çok ziyaret edilen ayı Haziran olurken ilk 6 ayda Şikayetvar’ı aylık 18 milyonun üzerinde kullanıcı ziyaret etti. Verilere göre platformda 37 sektörde toplam 147 bin 171 marka yer alıyor.

2022’NİN İLK 6 AYINDA 220 BİNİN ÜZERİNDE ŞİKAYET ÇÖZÜLDÜ

Çözüm platformu Şikayetvar’a 2022’nin ilk 6 ayında toplam 717 bin 663 yeni üye katıldı. Toplam üye sayısı 8 milyon 392 bin 452’ye ulaştı. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar’da yılın ilk 6 ayında toplam 220 bin 486 şikayet çözüme kavuştu.

ŞİKAYETVAR’DA EN ÇOK HANGİ MARKALAR MERAK EDİLDİ?

Yılın ilk 6 ayında Şikayetvar’da, sayfası en çok aranan marka 1 milyon 683 bin 653 sayfa görüntülenmesiyle Instagram oldu. Instagram’ı, Xiaomi, Trendyol, Türk Telekom ve Akbank izledi.

ANNE-BEBEK-ÇOCUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ EN FAZLA ŞİKAYET ÇÖZEN SEKTÖR OLDU

Şikayetvar verilerine göre 2022’nin ilk yarısında müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 58’lik çözüm oranıyla anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Bu oran kargo ve nakliyat sektöründe yüzde 54, emlak ve inşaat sektöründe yüzde 50’ye ulaştı.

EN ÇOK ŞİKAYET E-TİCARET SEKTÖRÜNE GELDİ

193 bin 763 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2022’nin ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 161 bin 351 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İletişim (115 bin 557), internet (93 bin 543) ve kargo (87 bin 71) sektörleri ilk 6 ayda Türkiye’nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz dönemde en çok şikayet edilen sektör sırasıyla şöyleydi: E-ticaret, finans, internet ve kargo… E-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri siteleri, yemek siteleri ve market alışveriş sitelerinin bu alanda en çok şikayet edilen kategoriler olduğu göze çarpıyor. 2022’in ilk 6 ayında en çok şikayet edilen bir başka sektör olan finans sektöründe özel ve kamu bankaları tüketicilerin sorun yaşadığı kategoriler oluyor. Yine aynı sektör başlığı altında yer alan e-cüzdan – elektronik para uygulamaları şikayetleri bu dönemde artış gösteriyor İnternet sektörünün altında yer alan sosyal medya uygulamaları bu dönemde en çok şikayet edilen kategori olarak öne çıkıyor.

EN ŞİKAYETÇİ İL İSTANBUL OLDU

Nüfus ortalamasına göre 2022’nin ilk 6 ayında Muş binde 1,25 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Muş’u sırasıyla Adıyaman, Hakkari ve Kars izledi. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 56,9 şikayet yoğunluğuyla Türkiye’nin en şikayetçi ili İstanbul oldu.