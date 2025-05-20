Xiaomi’den 6,9 milyar dolarlık çip hamlesi

Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi, kendi çiplerini üretmek amacıyla önümüzdeki 10 yıl içinde en az 6,9 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin CEO’su Lei Jun, bu stratejik hamleyi Çin’in teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle ilişkilendirdi. Açıklama, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapıldı ve CNBC kaynaklı olarak kamuoyuna duyuruldu.

XRİNG O1: XİAOMİ’NİN YENİ NESİL ÇİPİ

Yatırımın ilk somut sonucu, şirketin geliştirdiği yeni nesil çip olan Xring O1 oldu. System-on-Chip (SoC) kategorisindeki bu çip, 3 nanometrelik ileri teknolojiyle üretildi. Aynı teknoloji Apple’ın A18 Pro modelinde de kullanılıyor. Xiaomi’ye göre Xring O1, şirketin yeni akıllı telefonlarında, tabletlerinde ve ilk elektrikli araç modelinde yer alacak. Resmi tanıtımı perşembe günü yapılacak olan Xring O1, şirketin 2017 yılında tanıttığı Surge S1’den sonra piyasaya süreceği ilk SoC çip olma özelliğini taşıyor.

QUALCOMM İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Xiaomi bugüne dek çoğunlukla Amerikan çip üreticisi Qualcomm’un Snapdragon serisi çiplerini kullanıyordu. Ancak Xring O1’in piyasaya çıkması, bu iş birliğinin sona ereceği anlamına gelmiyor. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, yaptığı açıklamada Xiaomi ile olan ilişkilerinin zarar görmeyeceğini belirtti. Amon, Snapdragon çiplerin Xiaomi’nin amiral gemisi modellerinde kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.

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ÇİN’İN BAĞIMSIZLIK STRATEJİSİNE XİAOMİ DESTEĞİ

Bu büyük yatırım kararı, Çin’in genel teknoloji stratejisiyle örtüşüyor. ABD ile süregelen ticaret gerilimleri nedeniyle Çin, özellikle yarı iletken teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak için kendi çözümlerini geliştiriyor. Xiaomi’nin bu alandaki adımı, hükümetin desteklediği ulusal teknoloji politikalarına da güçlü bir katkı olarak değerlendiriliyor.

YAZILIM VE DONANIMDA DERİN ENTEGRASYON

Lei Jun, çip yatırımlarının yalnızca donanım gücünü artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda yazılım ve donanım entegrasyonunu derinleştirerek ürün deneyimini farklılaştıracaklarını belirtti. Xiaomi, bu strateji sayesinde rekabetin yoğun olduğu global pazarda öne çıkmayı hedefliyor.