X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var

X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Eski adı Twitter olan X platformunun 2021 yılında test ettiği gönderileri beğenmeme özelliğinin bir süre sonra aktif olabileceği iddia edildi.

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 1

Elon Musk’ın satın almasının ardından DNA’larına kadar değiştirdiği X platformu hakkında yeni bir gelişme var.

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 2

2021 yılında test edilen olumsuz oy kullanma özelliğinin kısa bir zaman sonra hayatımıza gireceği iddia ediliyor.

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 3

Genelde şirketler ve bilhassa sosyal medya platformları bir projeyi genişletmek veya geliştirmek için yeni özelliklerini teste tabi tutuyorlar.

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 4

X’in mühendislerinden olan Jay Baxter ve Elon Musk’ın görüşü de X’te bir süredir düşündükleri bu özelliği test etmeye hazırlandıkları belirtiliyor.

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 5

X’e getirilmesi planlanan bu özelliğin çalışma prensibi ise gönderilerin ya da eski adı ile tweetlerin altına gelen yorumların beğenilip beğenilmemesi üzerinde.

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 6

Hali hazırda var olan beğenme ya da sosyal medya jargonu ile ‘fav’lamanın yanında daha fazla özgürlük şiarı ile beğenmeme özelliği de gelecek.

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 7

Aldığı çılgın kararlar ile tanınan ELon Musk’ın X platformuna getirmeyi planladığı bu özellik çokça konuşulacağa benziyor

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X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var 8
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