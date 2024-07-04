X'te yeni dönem. Artık beğenmeme özelliği var

Elon Musk’ın satın almasının ardından DNA’larına kadar değiştirdiği X platformu hakkında yeni bir gelişme var.
2021 yılında test edilen olumsuz oy kullanma özelliğinin kısa bir zaman sonra hayatımıza gireceği iddia ediliyor.
Genelde şirketler ve bilhassa sosyal medya platformları bir projeyi genişletmek veya geliştirmek için yeni özelliklerini teste tabi tutuyorlar.
X’in mühendislerinden olan Jay Baxter ve Elon Musk’ın görüşü de X’te bir süredir düşündükleri bu özelliği test etmeye hazırlandıkları belirtiliyor.
X’e getirilmesi planlanan bu özelliğin çalışma prensibi ise gönderilerin ya da eski adı ile tweetlerin altına gelen yorumların beğenilip beğenilmemesi üzerinde.
Hali hazırda var olan beğenme ya da sosyal medya jargonu ile ‘fav’lamanın yanında daha fazla özgürlük şiarı ile beğenmeme özelliği de gelecek.
Aldığı çılgın kararlar ile tanınan ELon Musk’ın X platformuna getirmeyi planladığı bu özellik çokça konuşulacağa benziyor