X’ten hükümete mahkeme kararıyla rest

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adı Twitter'dan X'e dönüştürülen sosyal medya platformu, Türkiye'den gelen sansür talebine ilişkin bir açıklamada bulundu.

X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, bir maden kazasıyla ilgili olarak hükümetin eleştirildiği ve silinmesi talep edilen 45 paylaşımın mahkemede "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiğini duyurdu.

X, Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararı platformda yayımlayarak, mahkemenin "ifade özgürlüğü" kararını paylaştı.

X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"X, kullanıcılarımızı Hükümet sansüründen korumak için dünya çapında düzenli olarak hukuki mücadeleler vermektedir. Bu hafta, Türkiye'de bu mücadelelerin önemini bir kez daha teyit eden önemli bir karar aldık. Türk hükümeti daha önce, üçü bir muhalefet partisi liderine ait olmak üzere, hükümetin trajik bir heyelan olayındaki rolünü eleştiren yaklaşık 45 paylaşımın kaldırılmasını talep etmişti. Hükümet, içeriğin kaldırılması yönündeki emirlere uyulmaması halinde X'i yüklü miktarda para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti. X mahkemeye itiraz etti ve bu hafta Mahkeme söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında korunduğunu kabul ederek hükümetin taleplerini geçersiz kıldı. Bu sonuç, X'in kullanıcılarının ifade özgürlüğü haklarını dünya çapında koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir ve kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz"