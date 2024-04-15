Yabancı uyruklu şahıs tuvalet soyarken yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs ücretli tuvaleti soymaya çalışırken yakalandı. Sosyal medyada gündem olan bir videoda işletme sahibi, kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahsı kaçmaya çalışırken yakaladı. İşletme sahibi, polisi beklerken kaçmaya çalışan şüpheliyi darp etti.

Yabancı uyruklu şüpheli, işletme sahibine küfretmesi sonrası darp edilirken ağlama numarası yaptığı görüldü.

İşletme sahibi İşletme sahibi "50 kere hırsızlık yaptı yakalamadılar. En sonunda ben yakaladım” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.