Yabancı uyruklu şahıs tuvalet soyarken yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Yabancı uyruklu şahıs tuvalet soyarken yakalandı
İstanbul Beylükdüzü’nde yabancı uyruklu şahıs ücretli tuvaleti soymaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık şüphelisini yakalayan işletme sahibi "50 kere hırsızlık yaptı yakalamadılar. En sonunda ben yakaladım” dedi.

İstanbul Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs ücretli tuvaleti soymaya çalışırken yakalandı. Sosyal medyada gündem olan bir videoda işletme sahibi, kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahsı kaçmaya çalışırken yakaladı. İşletme sahibi, polisi beklerken kaçmaya çalışan şüpheliyi darp etti.

Yabancı uyruklu şüpheli, işletme sahibine küfretmesi sonrası darp edilirken ağlama numarası yaptığı görüldü.

İşletme sahibi İşletme sahibi "50 kere hırsızlık yaptı yakalamadılar. En sonunda ben yakaladım” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

İlgili Haberler
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Son Haberler
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak Gündem
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş Tarih - Mitoloji
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü Yerel Haberler
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı Gündem
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu Video
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu
Feyyaz Uçar ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ateş püskürdü
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri Teknoloji
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri