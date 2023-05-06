Yabancı uyruklular taş ve sopalarla birbirini linç etti. Vatandaş korkudan titreyerek izledi

Editör: Barış Atakan

Türkiye’nin değişmeyen gündemlerinden biri de Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılar başta olmak üzere sığınmacı ve sınır kaçak geçen yabancı uyruklular.

Son günlerde yabancı uyruklu şahısların karıştığı olaylar sık sık gündeme gelirken İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan bir olay da sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, yabancı uyruklu olduğu belirtilen onlarca kişi taş ve sopalarla sokak ortasında birbirine giriyor.

Bir kişinin taşla başının yarıldığı olayda, yere düşen bir şahıs da peşinden gelen sopalı kişilerce defalarca darp ediliyor.

Olaya şahit olan vatandaşların ise şaşkınlık ve korku ile yaşananları izlediği görüntüye yansıyan seslerden anlaşılıyor.