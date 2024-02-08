Yabancılara özel kentler projesi!

Rezerv alan yasası sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da mera alanı diye geçen, orman vasfını yitirmiş arazilerin olduğu 12 yerin rezerv alanı olarak belirlendiğini belirterek "Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz. Kimseyi evinden etmek gibi bir derdimiz yok, tek derdimiz İstanbul'u depreme hazırlamak" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün “Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı”nda “Saatlerce Kanal İstanbul'u anlatırım. Bu bir emlak projesidir. Araziyi tanıdıklarına sat, sonra burayı imara aç birileri para kazansın projesidir. Ama İstanbul’a büyük bir külfettir, büyük bir zarardır. En az 2,5-3 milyon daha ilave nüfus demektir. Böylesi bir nüfusu, böylesi bir yapıyı İstanbul’un kaldırma şansı yoktur.” dedi.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın rezerv alanlarla ilgili haberinde ise bir rezerv alan haritası var. Haritada, rezerv alanların daha çok Kanal İstanbul güzergâhı olarak tespit ve ilan edilen arazinin iki tarafında toplandığı görülüyor.

Haberde de “İstanbul’da 21 adet Esenler büyüklüğünde rezerv alan ilanı yapılmış. Rezerv alanların büyük çoğunluğu Kanal İstanbul etrafında yoğunlaşırken, bölgeye yaklaşık 3 milyon nüfusun taşınması planlanıyor. İstanbul’da ilan edilen rezerv alanların 22 bin hektarı Arnavutköy’ü kapsıyor. İstanbul genelinde ilan edilen rezerv alanlarda hâlihazırda 417 bin nüfus barınıyor. Kent genelinde toplam 157 farklı rezerv alan ilanı mevcut.” deniliyor.

Rezerv alanların yeri konusunda yetkili makamlar tarafından ayrıntılı bilgi verilmiyor.

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İmamoğlu ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen 69 alandan sadece 2'si gerçek riskli alan. Bu çok vahim bir durum... Tabir-i caizse görevinizi kötüye kullanıyordunuz. Bir tarafta büyük hasar ve can kaybına yol açacak yerler varken, kentin kuzey alanına yönelmişlerdi.

*Kentsel dönüşüm projelerini bizimle yapmak isteyen vatandaşlarımıza kamu bankalarından bir kuruş kredi verilmemesine rağmen yolumuza devam ettik. Toplam 5 bin 925 konutu sahiplerine teslim ettik.

*2024-29 arasında 22 bin konutu dönüştürmek için gaza basacağız, hedefimiz 50 bin konutu dönüştürmek. 10 öncelikli alanda 125 bin binada dönüşümün önünü açacağız.

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Bu güncel bilgiler dışında bir hatırlatmada bulunmak da gerekiyor! Tayyip Erdoğan, "İstanbul"a iki yeni şehir" projesini açıkladığı zaman Ordu'dan Murat Erduran, "Bu şehirler yabancılar için yapılıyor olabilir mi?" diye sormuştu.

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ise Vakıflar Yasası ile Türkiye'de "gayrimüslim dükalıklar" oluşturma yolu açıldığını söylemişti.

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17 Eylül 2006 tarihinde Anadolu Ajansı bir haber geçmişti. Türkan Al imzalı haberin başlığı, "Yabancılara özel kent" idi. İspanya modeli kent projeleri ile yeni dönemde yabancılara mülk satışının hızlandırılması amaçlanıyordu.

Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yabancılara "Kent Projeleri" yöntemi ile satış için de çalışma yapıyordu. İzmir-Reisdere'de, Norveç Sosyal Güvenlik İdaresi ile hayata geçirilecek Norveç Kent Projesi'nde bu ülkedeki 5 bin emekliye hizmet verilmesi öngörülüyordu.

Öte yandan Maliye ve Turizm Bakanlıkları, İspanya Modeli ve yeni Kent Projeleri için yaklaşık 20 ilde yer arayışına da başlamıştı. İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Mersin, Denizli, Afyon, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Sivas-Kangal'ın da aralarında yer aldığı bu illerde söz konusu projelerin hayata geçirilebileceği araziler araştırılıyordu. Görüldüğü gibi AKP’nin, yabancılar için 20 yeni kent kurmak diye bir projesi vardı. Bana göre bu proje, Türkiye’yi Hristiyanlaştırma operasyonu çerçevesinde hazırlanmıştı ama bir daha bu şekliyle gündeme getirilemedi!

Yalnız, Türkiye’ye milyonlarca yabancı getirdiler, konut alana vatandaşlık da satıyorlar!

AKP’nin “dönüşüm” dediği projeleri bu veriler ışığında incelemek gerekir. AKP, Türkiye’yi yabancılara teslim eden bir organizasyona dönüşmüştür!