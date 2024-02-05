Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert’in oyunculuklarıyla adından söz ettirdiği Yabani dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yabani dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Yabani 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

YABANİ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı akşamı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin 21. bölümü 6 Şubat Salı günü saat 20.00’de FOX TV’de yayınlanacak.

YABANİ KONUSU NEDİR?

"Soysalanlar" soyadına sahip ailenin köklü geçmişinden kopan Yaman'ın hikayesini anlatan bu dizi, Yaman'ın yıllar sonra ailesinin yanına geri dönmesiyle başlar. Ancak geri dönüşü, sadece kendi hayatını değil, aynı zamanda Soysalanlar ailesinin yaşantısını da derinden etkiler. Yaman, kendini yeniden inşa etmeye çalışırken, ailenin iç dinamikleriyle başa çıkmak zorundadır.

Soysalanlar ailesi, Yaman'ı kabullenmekte zorlanır ve onun geri dönüşü aile içinde derin duygusal çatışmalara yol açar. Yaman'ın geçmişinin izleriyle mücadele ederken, ailenin içindeki denge bozulur ve gerilim artar. Ancak Yaman, kararlılıkla geçmişin izlerini silmeye, ailesiyle olan bağlarını güçlendirmeye ve kendi yerini bulmaya çalışır.