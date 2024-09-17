Yagi Tayfunu’nda 226 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu, büyük bir felakete yol açtı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında şu ana kadar 226 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, yaklaşık 80 kişiden ise hala haber alınamadığı belirtiliyor.

Yagi Tayfunu, Asya'da bu yıl meydana gelen en güçlü tayfun olarak kaydedildi. Tayfun, Vietnam'ın kuzeyinden Laos, Tayland ve Myanmar'a kadar geniş bir alanda hasara neden oldu. Toplamda 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Myanmar'da meydana gelen sel ve toprak kaymaları özellikle etkili oldu ve büyük bir insani krize yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da yaşanan bu felaketin ardından acil yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 500 binden fazla olduğunu duyurdu. Yüzbinlerce dönümlük tarım alanının tahrip olması nedeniyle acil gıda, içme suyu, barınak ve giysi ihtiyaçları mevcut. Ülkede 9 bölgede toplam 388 yardım kampı kurulmuş durumda.

ETKİLENEN BÖLGELER VE DURUM

BM'nin açıklamasına göre, tayfun ve sel felaketi Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'ın yanı sıra, Irrawady Nehri boyunca uzanan kuzeydeki Mandalay, batıdaki Magway ve güneydeki Bago bölgelerini etkiledi. Yaklaşık 630 bin kişinin etkilendiği bu felakette, yolların kapanması, köprülerde hasar ve iletişim hatlarının kopması gibi altyapı sorunları yaşandı.

Myanmar'daki yardım kuruluşları, ülkenin büyük bir kısmına erişimde zorluk yaşadı. Felaketin büyüklüğü ve altyapı sorunları nedeniyle yardım çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülmesi güçlükle gerçekleşiyor.