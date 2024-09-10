Yagi Tayfunu’nda can kaybı 65’e yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı felaketin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Tayfunun etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken, 39 kişi kayıp durumda. Tayfunun neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu 752 kişi yaralandı.

Tayfun, ülkede büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda nehirde su seviyelerinin yükselmesi, köylerin ve yerleşim alanlarının sular altında kalmasına neden oldu. Sel sonucu, kuzeydeki pirinç tarlalarının yaklaşık yüzde 7'si, yani 148 bin 600 hektarlık alan tahrip oldu. Ayrıca, yaklaşık 50 bin evde hasar oluştu.

Phu Tho eyaletinde Kızıl Nehir üzerindeki Phong Chau köprüsü, araç geçişi sırasında çöktü. Köprü çöktüğü sırada 8 kişi kayboldu ve arama çalışmaları devam ediyor. Tayfun sonrası, nehirlerin üzerindeki diğer köprülerde trafiğe kısıtlamalar getirildi ve bazı köprülerde tamamen trafik yasaklandı.

BAŞKENT HANOİ'DE DURUM

Başkent Hanoi'nin Long Bien bölgesinde, sel riski nedeniyle yerel halk hoparlörlerle uyarıldı ve tahliye hazırlıkları yapılması istendi. Bölgedeki sel riskine karşı önlemler alınmakta, ancak durumun ne kadar daha kötüleşebileceği belirsizliğini koruyor.

Vietnam hükümeti ve uluslararası yardım kuruluşları, selden etkilenen bölgelere yardım göndermek ve kurtarma çalışmaları yürütmek için seferber olmuş durumda. Bölgede yaşanan bu felaketin etkilerini azaltmak için daha fazla önlem alınması ve yardımların sürdürülmesi bekleniyor.