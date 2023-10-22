Yağmura karşı 50 kilometrelik hat temizlendi



Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yağmur suyu hatlarında tıkanıklığa yol açma ihtimali olan çöpler, yapraklar, toprak ve bitki kökleri temizleniyor.

Çalışmalarına Konyaaltı Uncalı Mahallesi’nde devam eden ekipler Antalya’nın ana arterlerindeki temizlik ve bakım çalışmalarını bitirdikten sonra ara caddelerde çalışmalara devam edecek.

Kent merkezindeki yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu ana arterlerinin yarıya yakın kısmının temizliği tamamlandı. Temizlik ve bakım çalışmalarıyla yağmur suyu taşkınlarının önüne geçilmesi planlanıyor.