Yağmurlu hava İstanbul'u ne zaman terk edecek? AKOM açıkladı

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava iki gün içerisinde aralıklı olarak yağdı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı kenti etkisi altına aldı. İl genelinde sağanak ve karla karışık yağmur geçişleri gerçekleşti.

Kar, Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçeleri etkisi altına alarak hayatı felç etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından dün yapılan açıklamada da, bugün öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısı yapıldı.

YAĞMURLU HAVA GECE YARISI ŞEHRİ TERK EDECEK

AKOM, İstanbul için yeni hava tahminini ise bugün sosyal medyadan açıkladı.

AKOM'un değerlendirmelerine göre, iki gündür devam eden soğuk ve yağışlı havanın bu gece saatlerinden itibaren şehri terk etmesi beklendiği ifade edildi.