Yakın gelecekte sıradan bir haber bülteni

Kaz Dağları’nın eteklerindeki bazı arazilerin yabancılara satılması türünden bazı haberleri duyunca şaşıranlara, belki dürtülmelerine yarar ümidiyle o yazımı yeniden hediye ediyorum:

2035’ten haberler…

Bugün, Hatay, Gaziantep ve Kilis belediye başkanları bir araya gelerek bildiri yayınladılar… İllerinde Türk azınlığa yapılan baskılardan kendilerinin de rahatsızlık duyduklarını, Türk vatandaşlarını kardeşleri gibi gördüklerini, resmî dairelerde ve okullarda resmî dil Arapça ama bunun yanında Türkçe'nin de kullanılabilmesi ve okullarda Türkçe'nin seçmeli ders olarak kabul edilmesi için hükûmete başvuracaklarını söylediler…

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İstanbul Üniversitesi'ndeki konferansta konuşan Prof. Dr. Vehbi Kerrake, "Çanakkale Savaşı'nda görülen yeşil sarıklıların Araplar olduğunu, savaşı asıl onların kazandığını, Türk kardeşlerinin ise getir götür, lojistik gibi işlere baktığını" açıklayarak, tarihin üzerinden bir sır perdesini kaldırdı… İstanbul'un fethinin de, Malazgirt'in de Arap savaşçıların desteğiyle başarıldığını bildiren Kerrake, ülkeyi yeniden bu tarihî gerçekler ışığında inşa etmenin önemini vurguladı…

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Son dakika: Olağanüstü şartlar nedeniyle, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis gibi bölgeleri terk etmek zorunda kalan Türkler için Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş'ta kamplar kurulmasına karar verildi… Hükûmetten yapılan açıklamaya göre, AFAD ve Göç İdaresi görevlendirildi… Sığınmacı Türkler için konteyner evlerde barınma imkânı sağlanacak, kampın dışına çıkmalarına izin verilmeyecek…

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Sayıları on milyonları bulan Arap, Afgan, Pakistanlı ve diğer topluluklara ait sivil toplum kuruluşları, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bir araya gelerek deklarasyon yayınladılar… Ültimatom gibi deklarasyonda, bu ülkede sadece Türklerin yaşamadığını, Anayasa'nın ilk dört maddesinin, devletin adının, bayrağının ve millî marşının değişmesi gerektiğini bildirdiler… Ülkenin ulusalcı kimlikten uzaklaştırılarak 87 etnik kökene göre yapılandırılmasını, bu çalışmaları yapacak 'âkil adamlar heyeti'nin derhal oluşturulmasını ve yeni bir açılım süreci başlatılmasını şart koştular…

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Avrupa Parlamentosu'ndan gelen İnsan Hakları Heyeti'nin raporundaki ayrıntılar ortaya çıktı… Raporda, Arap, Afgan, Pakistanlı gibi unsurların kendi hukuklarını oluşturma, silahlı çete kurma, yol kesme, adam kaçırma, haraç alma, kadınları taciz etme gibi demokratik haklarını tam olarak hâlâ kullanamadıklarının altı çizildi… Türkiye'nin 'güvenlikçi politikalar'ı terk etme ve 'özgürlükçü politikalar'a geçme konusunda ağır davrandığı, bu konuda Türkiye'ye uluslararası baskı yapılması gerektiği ifade edildi…

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Son kararnameyle 'ırkçılık' artık tedavi edilebilir hastalık statüsüne sokuldu… Hastaneler bünyesinde AMATEM benzeri birimler devreye girecek… Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı, "Bizim için milliyetçilik ırkçılık fark etmez… Muhacir politikasını beğenmeyen herkes ırkçıdır ve hastalığını kabul etmese de tedaviye zorlanmalıdır… Bu doğrultuda çalışmalarımız sürmektedir… Masraflar SGK tarafından karşılanacaktır" dedi…

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Hafta sonu için gezi önerisi: İstanbul Fatih'te az bilinen küçük bir Türk mahallesi var… Geçmişin izlerini taşıyan mahallede halk hâlâ geleneklerini koruyor ve Türkçe konuşuyor… Gidince gözlerinize inanamayacaksınız ama o küçük mahallede Türkçe tabelalar bile var… İstila zamanında arada kalmış, unutulmuş bu şirin mahalleyi ana dilinizle konuşarak gezebiliyorsunuz… İnsanı maziye çeken ve hayretler içinde "Böyle yerler kalmış mı?" sorusunu sorduran bu mahallede hafta sonu kaçamağı, kültür ve tarih turizmini sevenler için son derece hoş izler bırakacaktır…

Önümüzdeki hafta da Esenyurt'ta kâşifler tarafından bulunan gizemli bir Türk mahallesini önereceğiz… Kalabiliyorsanız esen kalın!.. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız!..