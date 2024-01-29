Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız

Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin yakın döneminde birbirinden ilginç nedenlerle yasaklandığı belirtilen ünlü sanatçıların dillerimize pelesenk olmuş şarkıları yeniden gündem oldu.
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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 1

Ayla Algan- Bak Şu Adama Aşık Oldu-

Evli bir erkeğe âşık genç bir kadının hikâyesini anlattığı gerekçesi ile yasaklandı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 2

İbrahim Tatlıses-Güneş Yarın Doğmayacak-

İntihara teşvik

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 3

Cem Karaca-Namus Belası

Sözlerinin kötü örneğe teşvik edildiği iddiası

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 4

Orhan Gencebay-Batsın bu dünya

Mevcut düzene başkaldırı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 5

Barış Manço-Lambaya Püf De

Şarkıda yer alan sözlerin erotik olduğu düşünüldüğü için yasaklandı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 6

Sezen Aksu-Sarışınım

Şarkının sözlerinde herhangi bir sorun gözükmese de bestecisi Ermeni olduğu için bir dönem yasaklandı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 7

Ahmet Kaya-Bahtiyar

Şarkının adı olan Bahtiyar'ın bir militan kod adı olduğu gerekçesi ile o dönem yasaklı şarkılar arasında yer aldı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 8

Candan Erçetin-Ada sahillerinde bekliyorum

Şarkı sözlerinde yer alan sahilin 'Yassıada' olması gerekçesi ile yasaklandı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 9

Yaşar Kurt-Korkuyorum Anne

Şarkının sözlerinde vatandaşları askerden soğutma fikri olduğu öne sürülerek yasaklandı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 10

Alin Aydın- Gül Dünya

Bu şarkının bir süre yasaklanmasının nedeni halkı küçük düşürmek olarak belirlenmişti

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 11

Şenay-Hayat Bayram olsa

İnsanların el ele tutuşup hayatın bayram olmasının komunizm'i çağrıştırdığı iddia edilerek yasaklandı

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 12

Bulutsuzluk Özlemi - Güneye Giderken

Şarkı sözlerinde yer alan solda güneş yükseliyordu sözünün solculuk propagandası yaptığı iddia edilerek sansürlendi

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 13

Adnan Şenses-Doldur be meyhaneci

İnsanları alkol tüketmeye teşvik

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 14

Musa Eroğlu-Yolun Sonu Görünüyor

İntihara özendirmek

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 15

Barış Manço-Arkadaşım eşşek

İnsanların arkadaşının eşşek olamayacağı öne sürülmüş, hatta yerine kuzu yazılması bile önerilmiştir.

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Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız 16

Müzeyyen Senar-Aman Ormancı

Ormancıların Devlet memuru olması, şarkıda da sitem ve yergi olması sebebi ile yasaklandı

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