Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız

Ayla Algan- Bak Şu Adama Aşık Oldu-
Evli bir erkeğe âşık genç bir kadının hikâyesini anlattığı gerekçesi ile yasaklandı
İbrahim Tatlıses-Güneş Yarın Doğmayacak-
İntihara teşvik
Cem Karaca-Namus Belası
Sözlerinin kötü örneğe teşvik edildiği iddiası
Orhan Gencebay-Batsın bu dünya
Mevcut düzene başkaldırı
Barış Manço-Lambaya Püf De
Şarkıda yer alan sözlerin erotik olduğu düşünüldüğü için yasaklandı
Sezen Aksu-Sarışınım
Şarkının sözlerinde herhangi bir sorun gözükmese de bestecisi Ermeni olduğu için bir dönem yasaklandı
Ahmet Kaya-Bahtiyar
Şarkının adı olan Bahtiyar'ın bir militan kod adı olduğu gerekçesi ile o dönem yasaklı şarkılar arasında yer aldı
Candan Erçetin-Ada sahillerinde bekliyorum
Şarkı sözlerinde yer alan sahilin 'Yassıada' olması gerekçesi ile yasaklandı
Yaşar Kurt-Korkuyorum Anne
Şarkının sözlerinde vatandaşları askerden soğutma fikri olduğu öne sürülerek yasaklandı
Alin Aydın- Gül Dünya
Bu şarkının bir süre yasaklanmasının nedeni halkı küçük düşürmek olarak belirlenmişti
Şenay-Hayat Bayram olsa
İnsanların el ele tutuşup hayatın bayram olmasının komunizm'i çağrıştırdığı iddia edilerek yasaklandı
Bulutsuzluk Özlemi - Güneye Giderken
Şarkı sözlerinde yer alan solda güneş yükseliyordu sözünün solculuk propagandası yaptığı iddia edilerek sansürlendi
Adnan Şenses-Doldur be meyhaneci
İnsanları alkol tüketmeye teşvik
Musa Eroğlu-Yolun Sonu Görünüyor
İntihara özendirmek
Barış Manço-Arkadaşım eşşek
İnsanların arkadaşının eşşek olamayacağı öne sürülmüş, hatta yerine kuzu yazılması bile önerilmiştir.
Müzeyyen Senar-Aman Ormancı
Ormancıların Devlet memuru olması, şarkıda da sitem ve yergi olması sebebi ile yasaklandı