Yakınları diye gömdüler morgda ‘Bu bizim cenaze değil’ diyerek şaşkına döndüler

Germencik Turanlar Köyü’nde demircilik işi ile uğraşan Turgut Akın’ın cenazesini almaya gelen yakınları Turgut Akın zannettikleri Hilmi Sarı’yı alıp köylerine götürerek defnettiler.

"BU BİZİM CENAZE DEĞİL"

Yapılan büyük hata Hilmi Sarı’nın yakınlarının cenazelerini almaya gelmesi ile ortaya çıktı. Kendilerine teslim edilmek istenen morgdaki tek cenazenin Hilmi Sarı olmadığını gören yakınları “Bu bizim cenaze değil” diyerek cenazeyi teslim almadı.

YAKINLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşanan olay üzerine o gün yakını ölen ve morgdan cenaze alan kişiler hastane morguna çağrıldı. Germencik Turanlar Köyü’nden gelen Akın’ın yakınları gömdüklerini zannettikleri Turgut Akın’ı morgda görünce şaşkına döndüler.

MEZAR AÇILDI

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Turanlar Köyü’nde Turgut Akın diye defnedilen Hilmi Sarı’nın cenazesi mezardan çıkarılıp yakınlarına teslim edildi. Turgut Akın ise Hilmi Sarı’dan boşalan mezara defnedilerek ilginç bir hata düzeltilmiş oldu.

