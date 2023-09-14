Yakınlaşan bedel öder!

Ülkenin diğer alanlarında şartlar ne olursa olsun HDP'ye mesafe koymayan siyaset kaybediyor... Çünkü "Onları da kazanmak, demokratik zemine çekmek, Türkiye'nin partisi yapmak lâzım" türünden gerekçelerin bugüne kadar hiçbir karşılığı olmadı...

Ne HDP ve selefleri niyet etti, ne de halk buna itibar etti... 'Devletle olan eski hesabı başkalarının sırtından görme' heveslisi ve aynı zamanda 'devrimci özne' arayışında bir kısım radikal solcu ile HDP'ye oy vermeyi 'İktidarı cezalandırmanın en kestirme yöntemi' olarak gören sınırlı muhalifler dışında bu çizgiye prim verenler çıkmadı...

90'lı yıllardan beri alışığız... PKK'nın siyasî uzantısı partilerin sözcüleri televizyonlara çıkarılır ve güya sıkıştırılmak için sorulurdu: "PKK'ya terörist diyebiliyor musun, diyemiyor musun?"

Ne onlar, ne de onlardan sonra gelenler, diğer kamuoyuna şirin gözükmek uğruna da olsa, bir kere bile PKK'ya 'terörist' diyemediler, demediler...

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HDP, BDP'den, DEP'ten, HEP'ten, HADEP'ten, DEHAP'tan farklı bir imajda, daha demokratik bir görüntüde ve 'Türkiye partisi' çizgisinde sunulmak istenmişti... O çatı altında yer kapma yarışına giren marjinal sol çevreler, partinin 'bölge partisi' olmaktan çıkmasına, artık 'emek ve özgürlük' çerçevesinde, etnik kimlikten uzak bir siyasete oturtulacağını pazarlamıştı...

Son İstiklâl Marşı krizinde yine görüldü ki, olmadı, olamazdı... PKK'nın sivil katliamlarında bile cılız kınamalar yapan ve bu kınamalarda PKK'nın adını geçirmeyen bir partiydi HDP... Milletvekili, "PKK, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK, Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar" diye meydan okuyabiliyordu...

İnternet siteleri, Antalya Kumluca'da çıkan bir orman yangınını "Türk ordusu Lice'de ormanları yakıyor" şeklinde verebiliyordu... PKK'lı teröristlerin cenazelerinde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıkları, Moğol istilasından bile ileri' olmakla tanımlanırken, bir başka milletvekili, Türk ordusunun Afrin harekâtı için "Kobane'yi savunduğumuz gibi Afrin'i de savunacağız. Afrin'e saldırı tüm Kürtlere saldırıdır. Afrin'e saldırı Amed'e, Kerkük’e, Mahabat'a saldırıdır. Bu duruma asla sessiz kalınmamalıdır. Halklarımızı sokağa sesini yükseltmeye ve demokratik tepkisini vermeye çağırıyoruz" diyebiliyordu...

"Eğer askerlerin, polislerin katledilmesini istemiyorsanız 24 saatte bu ülkeyi bir barış yurduna, cennet yurduna çevirebiliriz" diye şantajda bulunan da doğrudan PKK'lı bir terörist değil, onun adına tehdit savuran HDP'li milletvekiliydi... Tıpkı korucuları hedef alan Muş milletvekilinin "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliyoruz" demesi gibiydi...

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Hangi gerekçeyle olursa olsun, HDP'ye yakınlaşan, ona mesafe koymayan kaybediyor... İktidar partisi çözüm sürecindeki tehlikeli yakınlaşmanın bedelini 7 Haziran 2015'te ağır ödedi... Masa devrilip, meskûn mahal operasyonları başlamasaydı şimdi çoktan enkaza dönmüştü, yara bere içindeki devletle birlikte...

1991'de SHP, PKK'nın siyasî uzantısı HEP'i Meclis'e taşıdı... Aldığı oy yüzde 20.7'ydi... CHP olarak gireceği bir sonraki seçimde trajik bir düşüş yaşayacaktı... Barajı zor geçmiş, ancak yüzde 10.7 oy alabilmişti... Oylar, Ecevit önderliğinde millî ve üniterden yana duran DSP'ye kaymıştı... Halk SHP/CHP'nin PKK'nın siyasî çizgisiyle yakınlaşmasının cezasını kesmişti... İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri sosyal demokratların elindeyken, üçü birden 1994'te kaptırılmıştı...

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Daha sonraki seçimlerde de seyir farklı olmadı... HDP'ye öncekilerden farklıymış gibi çizilen imaj halk tarafından kabul görmedi... Konuyu 'insan hakları, özgürlükler, demokrasi' gibi kimsenin itiraz edemeyeceği kavramlarla süsleme çabası, halk nezdinde gerçek içeriği gizlemeye yetmedi... O yüzden partilerle ilgili kanaatini, o partilerin HDP'ye yaklaşım biçimleri belirliyor ağırlıklı olarak...

Son seçimlerde de haklı-haksız bu çok açık görüldü... 1 Kasım'da bu stratejinin sonuçlarını alan iktidar, muhalefeti bu alanda sıkıştırdı, büyük propaganda gücüyle... Başarılı da oldu... İkinci tur hesapları yapan muhalefet, çok net tavırlar yerine, yutkunarak, kekeleyerek konuşunca, iktidar bundan yeterince yararlandı...

HDP'yi hem 'Türkiye partisi' çizgisinde görme ve gösterme gayreti, hem de 'Kürtlerin tek temsilcisi' varsayımı, kendi içinde çelişkiler barındırıyordu... Bu da muhalefete bedel ödetti, ders çıkarılmazsa ödetmeye de devam eder...

Not: Eski bir yazıydı… Seçimler yaklaşırken, bizden hatırlatması…