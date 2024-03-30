Yakıt tankerinde can verdiler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 kaçak göçmen olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan kaçaklardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diğer göçmenler de, Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.