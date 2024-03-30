Yakıt tankerinde can verdiler

Kaynak: AA
Yakıt tankerinde can verdiler
Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 52 göçmen bulundu. Tankerdeki 7 kişinin yarı baygın halde bulunduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 kaçak göçmen olduğunu fark etti.

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Ekipler tarafından tankerden çıkarılan kaçaklardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diğer göçmenler de, Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

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