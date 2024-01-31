Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan pavyon yorumu

Bir dönem Yalan Dünya dizisinde pavyonda çalışan Tülay karakterine hayat veren İrem Sak, magazin muhabirlerinin Dilber sorusunu kendisine yöneltmesi sonrasında konu hakkında görüşlerini açıkladı.

Kendisinin de bir dönem pavyon çalışanı bir kadın rolünde oynaması üzerine düşüncesi merak edilen, İnci Taneleri dizisinde rol alan Dilber’in de pavyonda çalışan bir kadını oynaması üzerine gelen tepkilerin günümüz için biraz değiştiğini belirtti.

Yalan Dünya’nın Tülay’ı pavyonların hep var olduğunu söyleyip düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

“Pavyon hep vardı bizim Yalan Dünya... Sanırım birazcık ülke değişti, yorumlar değişti yoksa pavyon hep aynıydı. O dönem de aynıydı ben 10 yaşındayken de aynıydı bence biraz tepkiler değişti yoksa pavyon pavyondu"