Yalçın Koşukavak'ın yeni takımı belli oldu

Boluspor teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

KAYNAK: AA
Yalçın Koşukavak'ın yeni takımı belli oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor'da teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Yalçın Koşukavak, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Koşukavak, kendisinin 2000-2001 sezonunda Boluspor'da forma giydiğini, teknik direktör olarak da görüşmeler yaptıklarını ancak o dönemde Süper Lig takımları ile çalıştığını kaydetti.

Türkiye'de futbol takımlarındaki antrenörlerin kalitesiyle çok ilgilenmediğini vurgulayan Koşukavak, "Türkiye'de her geçen gün teknik adamların fikirlerine, futbol uzmanlıklarına itimadın azaldığı bir iklimde olduğumuzu düşünüyorum. Boluspor bu açıdan benim için çok değerli. Zor bir dönemde geldim. 4 maç, 3 puan, bir tanesi benimle oynandı. Kolay bir süreç değil." şeklinde konuştu.

Koşukavak, Boluspor'un teknik anlamda kendisinden önce farklı bir yapıyla yönetildiğini belirterek, "Önceki antrenörün düşündüğü başka şeyler vardı. Şimdi biz başka şeyler düşünüyoruz. Her antrenör kendi fikirleriyle gelir. Uyar uymaz, olur olmaz. Onları ayrı konu ama esneyebilmeliyiz. O yüzden de şu anda mevcut kadroda hem kadro derinliği hem de biraz takımın ofansif gücünü iyileştirici birkaç takviye yapmamız gerekiyor ama çok zor. Bir hafta kalmış, oyuncu yok, istediğiniz kalibrede yok, istediğiniz rakamda yok. Oyun ve model olarak, kısa, orta ve uzun vadede bazı şeylerin planlanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un mücadele ettiği 1. Lig'in çok değerli olduğunu vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:

"İyi yapılanırsanız, iyi organize olursanız başarı geliri. Ben İstanbulspor'da çalıştım. Bugün Süper Lig'de. Biz de aklımız, antrenörlük yeteneğimiz, futbol zekamızla bu kulübün bu gününe destek olabileceğimiz gibi inşallah yarınlarına da birtakım destekler atabiliriz. Ben performans antrenörüyüm. Skorla sürekli sorgulanıyorum. Birçok antrenör de öyle. Boluspor gibi kulüplerde antrenörü skorla sorgulamaktan öte ne ürettiğine bakmak lazım. Geleceği ne inşa ediyor? Onlara yönelmek lazım."
(AA)

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir Spor
Bayern Münih'e kara para aklama suçlaması. Galatasaray'ın rakibine ceza gelebilir
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı Güncel
Afganların Pendik Sahili’nde yaptığı askeri eğitimin sırrı ortaya çıktı. Emekli MİT personeli Ümit Özdağ’a açıkladı
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti Spor
Beşiktaş derken Arabistan'a gitti
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak Yaşam
Doğum yapan öğretmenlere yeni hak
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı Ekonomi
Üniversite öğrencileri için kara günler başlıyor. Bir ayda tam yüzde 25 arttı
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı Dünya
Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi Yaşam
El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi