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Göztepe'de Yalçın Kayan farkı

Spor Toto 1'inci Lig'de Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor ve Altaş Denizlispor müsabakalarından hanesine 9 puan yazdıran Play-Off adaylarından Göztepe'de geçen sezondan beri taraftarın tepki gösterdiği orta saha Yalçın Kayan fark yaratmaya başladı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:51
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Yalçın'la Göztepe nefes aldı

Göztepe'de Yalçın Kayan farkı
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Yaklaşık 3 hafta önce oynanan Pendikspor maçında tribünlerin uzun zaman sonra alkışladığı Yalçın, Tuzlaspor ve Denizlispor deplasmanlarında üst üste goller atarak galibiyetlerin baş mimarlarından biri oldu.
Hem oynadığı futbol hem de skora yaptığı katkılardan dolayı camianın beğenisini kazanan Yalçın üzerindeki baskıyı da atmış oldu.
Son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İzmir ekibi cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda lider Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına başlayan Göz-Göz'de kanat oyuncuları kaptan Yasin ve Ngalina'nın sakatlıkları sürüyor. İki futbolcunun da Samsunspor'a karşı oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. (DHA)

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