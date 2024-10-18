Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!

Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde yeni sezonun başında yer almayan 'Halis' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çetin Tekindor yeniden diziye gelecek.
Tepkilere daha fazla dayanamadı... Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını'nın yeni sezon senaryosunu ifşa etti
Yeni sezonda senaryodaki değişikliklerle istenen izlenme oranlarına ulaşamayan dizi bir yenilik yapmaya karar verdi . Yeni sezon dizinin ilk bölümlerinde yer almayan 'Halis Ağa' karakteri ile sevilen oyuncu Çetin Tekindor diziye yeniden dahil olacak.