Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!

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Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!

Üçüncü sezon ekrana gelen dizi Yalı Çapkını dizisine oyuncu Çetin Tekindor geri dönüyor.

Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde yeni sezonun başında yer almayan 'Halis' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çetin Tekindor yeniden diziye gelecek.

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Yeni sezonda senaryodaki değişikliklerle istenen izlenme oranlarına ulaşamayan dizi bir yenilik yapmaya karar verdi . Yeni sezon dizinin ilk bölümlerinde yer almayan 'Halis Ağa' karakteri ile sevilen oyuncu Çetin Tekindor diziye yeniden dahil olacak.

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Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!
Yalı Çapkını dizisinde Çetin Tekindor kararı!