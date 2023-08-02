Yalı Çapkını dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor? Yalı Çapkını'ndan kimler ayrıldı?

Sezon finaline giren Yalı Çapkını dizisinin yakın zamanda tekrar yeni sezon için sete çıkması planlanıyor. Yalı Çapkınının yeni sezonunda bazı isimler diziden ayrılacak. Peki, Yalı Çapkını dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor? Yalı Çapkınından kimler ayrıldı?

Yalı Çapkını dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor? Yalı Çapkını'ndan kimler ayrıldı?

Yalı Çapkınında bir süredir bazı oyuncuların diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Buna göre yeniş sezonda Yalı Çapkınında kadrodan ayrılacak isimler belli oldu. Peki, Yalı Çapkını dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor? Yalı Çapkınından kimler ayrıldı?

Yalı Çapkını'nda ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizide gözler kadroya çevrildi. Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'un diziye veda edeceği iddia edilmişti. Yeni sezonda dizide olmayacak iki isim belli oldu.

YALI ÇAPKININDAN KİMLER AYRILDI?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor. Kadrodan ayrılacak ilk isimler belli oldu.

Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Tarık ile Saffet karakterini canlandıran Ediz Akşehir ailesiyle birlikte yeni sezonda olmayacak. Saffet ve Tarık dizide ağanın küçük torununu canlandırmıştı.

Diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halis Ağa'nın kızı için ise kulislerde öne çıkan isim ünlü oyuncu Binnur Kaya oldu. Binnur Kaya'nın kadroya dahil olmasının reytinglere olumlu etki yapacağı düşünülüyor.

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