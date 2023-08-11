Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık

Yeni sezon hazırlıkları süren Yalı Çapkını dizisinde çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak.

Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisi geçen sezonun en çok izlenen dizilerinin arasında yer almıştı. OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken bomba bir ayrılık yaşandı.

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Geçen sezona damgasını vuran dizinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesi ekibe veda etti.

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Özellikle Taylan Biraderler’in yönettiği, Timuçin Esen ve Ebru Özkan’la başrol oynadığı Gri dizisindeki oyunculuğu akıllarda yer eden Buçe Buse Kahraman yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladı.

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