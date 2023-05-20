Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek

Yalı Çapkını dizisinde eşiyle kaza geçiren Fuat hayatını kaybetti. Fuat'ın ölüm haberini alan ailenin hastanedeki feryatları izleyicileri gözyaşlarına boğarken dizinin finali ise ifşa oldu.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 33. bölümle ekrana geldi.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 2

Dizide eşi Asuman'la trafik kazası geçiren Fuat, hastanede yaşamını yitirdi. Abidin ve Ferit, Seyran ile Suna'yı düğünden kaçırdı. Dörtlü, Ferit'in küçükken abisiyle gittiği ormana giderek çadır kurdu.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 3

Tüm aileler seferber olarak kaçanları ararken kardeşi Ferit'in çadır aldığını duyan Fuat, gittikleri yeri tahmin etti. Asuman'la evden uzaklaşarak Feritlerin yanına giden Fuat, onlara geri dönmemeleri gerektiğini ve aşklarını yaşamaları gerektiğini söyledi.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 4

Kardeşiyle vedalaşarak eve geri dönmek isteye Fuat, yolda eşiyle kaza yaptı. Asuman'ın durumu iyiyken ameliyata alınan Fuat hayatını kaybetti. Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberiyle yıkılan ekip, soluğu hastanede aldı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 5

Tüm yalı hastane koridorunda Fuat'tan da Asuman gibi iyi haber beklerken korkulan oldu. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi darmaduman etti.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 6

Çetin Tekindor'un hayat verdiği Halis Ağa'nın oturduğu yerde hüngür hüngür ağlaması, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit'in ölümü kabullenemeyerek yağmurun altında ağlaması ve Gözde Kansu'nun canlandırdığı Gülgün'ün oğlunun ölüm haberinin ardında feryat etmesi izleyicileri derinden etkiledi.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 7

Fuat'ın ölüm sahnesi kısa sürede Twitter gündemine 2. sıraya yerleşirken yorumlar da beraberinde geldi.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 8

Sahneyi izlerken hüngür hüngür ağladıklarını söyleyen binlerce kullanıcı, "Yalı Çapkını'nda oyunculuk resitali izledik", "Siz ağladınız, tüm Türkiye ağladı" ve "Bu kadar gerçekçi oynayamazsınız, iliklerimize kadar hissettik" yorumları yapıldı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 9

Yalı Çapkını' dizisinin ilk bölümünden bu yana kadroda alan Fuat'ı oynayan Doğukan Polat ise 33. bölümle veda etti.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 10

Burhan Cahit''in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını''nın sonu ortaya çıktı.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 11

Kardeşinin ölümü Ferit'in çöküşü başlayacak. Bu süre zarfında iflas ederek maddi çıkmaza da giren Ferit''in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 12

Ancak dizinin nasıl biteceği ise aslında hikayeye bağlı değildir. Birçok kitap uyarlaması dizide, hikayeye bağlı kalınmamaktadır.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 13

Birçok dizide reytinglere ve izleyicinin beklentisine göre bir senaryo yazılmakta ve bu senaryo ile sonuna karar verilmektedir. Yalı Çapkını oyuncuları ile dikkat çeken önemli yapımlardan biridir.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 14
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 15
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 16
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 17
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 18
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 19
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 20
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 21
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 22
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 23
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 24
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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Gözyaşları hiç ama hiç dinmeyecek 25
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