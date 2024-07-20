Yalın’ın Efes Antik Tiyatro’daki konseri evlilik teklifleriyle renklendi

Yalın, Efes Antik Tiyatro’da verdiği konserle unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin en dikkat çekici anları, sahnede gerçekleşen peş peşe evlilik teklifleriyle yaşandı. Bu romantik anlar, hem konser izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, konser alanında çeşitli çiftler, Konser alanında cesur bir şekilde evlenme teklifinde bulundu. Yalın, bu sürprizlerle karşılaşınca büyük bir mutluluk yaşadı ve durumu “Yalın evlendirme dairesine hoş geldiniz” şeklinde esprili bir şekilde aktardı.