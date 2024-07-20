Yalın’ın Efes Antik Tiyatro’daki konseri evlilik teklifleriyle renklendi

Kaynak: Haber Merkezi
Yalın’ın Efes Antik Tiyatro’daki konseri evlilik teklifleriyle renklendi

Yalın’ın Efes Antik Tiyatro’daki konserinde, peş peşe gerçekleşen evlilik teklifleri geceye damgasını vurdu. Yalın, olayları “Yalın evlendirme dairesine hoş geldiniz” diyerek aktardı ve samimiyetiyle herkesi güldürdü.

Yalın, Efes Antik Tiyatro’da verdiği konserle unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin en dikkat çekici anları, sahnede gerçekleşen peş peşe evlilik teklifleriyle yaşandı. Bu romantik anlar, hem konser izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, konser alanında çeşitli çiftler, Konser alanında cesur bir şekilde evlenme teklifinde bulundu. Yalın, bu sürprizlerle karşılaşınca büyük bir mutluluk yaşadı ve durumu “Yalın evlendirme dairesine hoş geldiniz” şeklinde esprili bir şekilde aktardı.

Son Haberler
LC Waikiki çalışanı 'mobbing'e dayanamıyorum diyerek intihar etmişti! Firmadan açıklama geldi Gündem
LC Waikiki çalışanı 'mobbing'e dayanamıyorum diyerek intihar etmişti! Firmadan açıklama geldi
Tarih tekerrürden ibarettir ya… Yazarlar
Tarih tekerrürden ibarettir ya…
SS Parti Yazarlar
SS Parti
‘Çağla ile Bu Yaz’ güzel geçecek Yazarlar
‘Çağla ile Bu Yaz’ güzel geçecek
Ekonomistlik mi, tahsilatçılık mı? Yazarlar
Ekonomistlik mi, tahsilatçılık mı?
Yasak değil ama etik de değil Yazarlar
Yasak değil ama etik de değil
Moody’s not karar analizi Yazarlar
Moody’s not karar analizi