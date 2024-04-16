Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Denizli'de 60 yaşındaki adam aynı zamanda ofis olarak da kullandığı evinde ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Fikrettin Koyuncu'dan (60) haber alamayan yakınları polis eşliğinde şahsın evine girdi.

aw183741-06.jpgEve giren ekipler yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

aw183741-02.jpgYalnız yaşadığı öğrenilen Koyuncu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

aw183741-04.jpg Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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