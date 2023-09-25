Yalnız yaşayan kadının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Samsun’da yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olan Necla Erol'un (57) evinden 2 kamyon çöp çıktı. Belediye evi ilaçlarken, Necla Erol bakımevine yerleştirildi.

KAYNAK: DHA
Yalnız yaşayan kadının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı

İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç'un ihtiyaç sahibi olarak bildirdiği Necla Erol'un evine giden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kötü ir koku ile karşılaştı. Sosyal Hizmetler ekibinin Erol ile yaptığı görüşme sonrası kadının evde 8 yıldır çöp biriktirdiği anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri de çöp evi önce tamamen boşalttı. 2 kamyon çöp çıkan ev boşaltıldıktan sonra temizlenip, ilaçlandı. Necla Erol ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından özel bir bakımevine yerleştirildi.

‘MAHALLE HALKI RAHAT BİR NEFES ALDI’

Mahalle muhtarı ve komşuların ihbarı üzerine eve geldiklerini söyleyen Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli zabıta memuru Habip Akın, evden yapılan temizlik sonucu iki kamyon çöp çıktığını, ilaçlanıp ve yeniden sağlıklı koşullara getirilmesi ile mahalle halkının da rahat bir nefes aldığını ifade etti.

Necla Erol ile ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi veren sosyal incelemeci Asrın Yurdaner ise "Necla Hanım'ın ihbarı bize ihtiyaç sahibi olarak geldi. Biz de ihbar üzerine inceleme yapmak üzere eve geldik. Eve geldiğimizde gördüğümüz manzara da bizi şok etti. Evin her yeri yığınla çöplerle dolduydu. Zabıta Daire Başkanlığımız ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimize durum bildirilerek önce Necla Hanım evden alındı. Ardından da temizlik ekipleri evdeki çöpü boşaltarak temizleyip ilaçladı. Sağlık sorunlarından dolayı kendi bakımını da yapmakta zorlanan Necla teyzemizi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir bakımevine yerleştirdik" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür eden Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç da "Ekipler anında buraya geldi. Gerekeni yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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